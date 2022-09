Voici les constructions les plus incroyables et insolites du monde et elles vont vous émerveiller

Envie de vous évader ? Voici les plus beaux bâtiments dans le monde au design étonnant et original.

L’architecture est parfois révélatrice de nombreuses choses. Et certains professionnels s’en donnent à cœur joie lorsqu’ils ont des projets de construction. La preuve, avec ces images des plus beaux bâtiments dans le monde au design surprenant.

Des architectures inédites

Que ce soit en Chine, en Laponie, en Espagne, au Japon ou encore en Inde, certains architectes ont laissé parler leur imagination et leur créativité pour réaliser des immeubles, demeures, châteaux et autres constructions à l'architecture bluffante. Parmi nos coups de cœur ? On retrouve le temple en Inde en forme de serpent en hommage à la divinité Krishna ou encore un immeuble végétal à Madrid ou bien une habitation suspendue au cœur d’une forêt enneigée en Norvège.

Pour vous en mettre plein la vue et vous faire un peu voyager, voici en images les plus belles constructions architecturales de la planète. Alors, laquelle préférez-vous ?

