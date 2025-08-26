Cette destination idyllique méconnue ressemble aux Maldives et coûte beaucoup moins cher

Avec ses faux airs des Maldives, cette destination idyllique encore méconnue des touristes est moins chère que la perle de l’océan Indien. Suivez le guide.

Vous souhaitez voyager à l’autre du monde sans vous ruiner ? Voici une destination de rêve qui vaut largement le détour.

Surnommé les « Maldives des Philippines », ce joyau caché d’Asie du Sud-Est n’a rien à envier à l’archipel paradisiaque de l’océan Indien.

Ce lieu semblant tout droit sorti d’une carte postale réunit tous les ingrédients pour plaire : des plages de sable blanc aux eaux turquoises, des sites naturels et une flore dépaysante.

Vous avez trouvé ? Il s’agit de l’île de Palawan, située entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu.

Crédit Photo : iStock

Une destination de rêves abordable

Vous l’ignorez peut-être, mais cet endroit enchanteur abrite la rivière souterraine de Puerto Princesa et le parc national marin du récif de Tubbataha, deux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

« Palawan offre une combinaison unique de beauté naturelle, d’aventure et de prix abordables », note un expert d'Experience Travel Group, une agence de voyages de luxe en Asie.

Il ajoute :

« L’île est de plus en plus prisée par les voyageurs qui recherchent une expérience paradisiaque sans se ruiner ».

Crédit Photo : iStock

Avec ses faux airs des Maldives, Palawan est une excellente alternative pour les personnes ayant un budget à respecter. Par exemple, une nuit d’hôtel sur l’île de Palawan peut coûter environ 58 euros, selon la région, contre une centaine d’euros aux Maldives.

Que les plus frileux se rassurent, l’archipel philippin est connu pour son climat ensoleillé. Il est recommandé de s’y rendre entre janvier et avril pour éviter les averses.

Pour y accéder, deux choix s’offrent à vous : l’avion (avec une correspondance entre Manille et Puerto Princesa City) ou un trajet de 13 heures en ferry depuis la capitale des Philippines.

Crédit Photo : iStock

Experience Travel Group décrit Palawan comme « un excellent choix » pour les voyageurs en quête de luxe tropical sans se ruiner.