Top 10 des pays les plus agréables pour vivre sa retraite en 2026

Vous êtes à la retraite ou le serez bientôt et vous avez envie de vous installer dans un autre pays pour profiter de votre temps libre ? Voici les 10 meilleurs pays prêts à vous accueillir.

Quand on est à la retraite, on peut en profiter pour voyager, découvrir de nouveaux paysages et d’autres cultures. Certaines personnes décident même de s’installer dans un autre pays pour couler des jours paisibles. Dans ce cas, une question se pose : où aller ?

Si vous voulez vivre en-dehors de la France pendant votre retraite, vous devrez prendre en compte plusieurs critères comme le pouvoir d’achat, le climat, l’accès aux soins ou encore la sécurité dans le pays. La Crète fait par exemple partie des destinations préférées des retraités pour ses paysages à couper le souffle. C’est aussi le cas de la ville d’Agadir, au Maroc, qui attire de nombreux retraités grâce à son coup de la vie très faible.

Pour vous aider à faire votre choix, Retraite sans Frontières a réalisé un classement des meilleurs pays où s’installer quand on est à la retraite. Pour cela, les chercheurs se sont basés sur plusieurs critères comme “le coût de la vie avec la valeur immobilière et la qualité de vie qui englobe le climat, le patrimoine naturel et culturel, la gastronomie, les loisirs ou encore la sécurité”, comme l’indique Paul Delahoutre, fondateur de Retraite sans Frontières.

Le coût de la vie a été pris en compte à 20% dans la note globale, suivi du climat à 15%. Moins importants aux yeux des retraités, l’accès aux soins, la sécurité et l’accessibilité comptent pour 10% de la note globale. Sans plus attendre, voici les 10 meilleurs pays pour couler des jours paisibles pendant sa retraite.

10 - Bali

En dernière position du classement, on retrouve Bali, en Océanie. Dans ce pays, le coût de la vie est très bas, ce qui plaît particulièrement aux retraités. En plus de cela, le climat est agréable et vous pourrez profiter des plages paradisiaques aux eaux turquoises. Mais si Bali est en dernière position, c’est à cause du faible accès aux soins médicaux et de son éloignement avec la France : comptez 800 euros pour un billet d'avion et entre 16 et 21 heures de transport pour rejoindre la métropole.

9 - Le Vietnam

Le Vietnam a un pouvoir d’achat encore plus bas que Bali, ce qui séduit beaucoup les retraités. Ce pays a beaucoup d'infrastructures et offre un meilleur accès aux soins médicaux. Ce pays en développement attire de plus en plus de personnes et fait son entrée dans ce classement cette année. Cependant, il reste très éloigné de la France.

8 - Le Sénégal

Les pays d’Afrique intéressent également les retraités. C’est le cas du Sénégal, un pays francophone au climat attrayant, où le coût de la vie est attractif. Cependant, l’accès aux soins médicaux est très réduit au Sénégal et on retrouve peu d’infrastructures.

7 - La Tunisie

Si le coût de la vie est attractif en Tunisie, il y a un autre critère qui séduit les Français : la gastronomie locale. En plus de cela, ce pays est francophone, ce qui est non négligeable. Cependant, il reste en bas du classement à cause de son insécurité et de son patrimoine naturel très faible.

6 - Le Maroc

Le Maroc a plusieurs points positifs : le coût de la vie est attractif, les habitants parlent français, la gastronomie est très appréciée et le patrimoine naturel est riche, avec les montagnes qui offrent de beaux paysages. Mais si le Maroc n’est pas plus haut dans le classement, c’est à cause de l’insécurité qui règne dans le pays.

5 - L’Île Maurice

L’Île Maurice est un endroit paradisiaque pour passer sa retraite. Vous pourrez passer votre temps à vous prélasser sur de superbes plages sans vous inquiéter puisque la sécurité est la plus élevée de tous les pays du classement. Le climat est exceptionnel, le pays est francophone, ce qui en fait une destination de rêve. Seuls points noirs : l’Île Maurice est loin de la France et le coût de la vie est plus élevé par rapport aux précédents pays cités.

4 - La Thaïlande

La Thaïlande attire de nombreux voyageurs. En effet, les villes de Bangkok et de Phuket font partie des destinations préférées des Français en 2026. En Thaïlande, le coût de la vie est très faible puisqu’il est 50% moins élevé qu’en France, tout comme à Bali et au Vietnam. Les soins médicaux et les infrastructures sont très développés, mais ce pays est loin de la France et les retraités peuvent se sentir en insécurité.

3 - La Grèce

En Grèce, vous pourrez profiter d’un climat très agréable, de belles plages au sable fin, d’îles paradiasiaques et de villages charmants. Avec son patrimoine remarquable, ce pays va plaire aux amateurs d’histoire. Si la fiscalité est très favorable pour les retraités français, le pouvoir d’achat est cependant plus bas qu’en France.

2 - L’Espagne

Avec sa proximité avec la France, l’Espagne est le pays idéal pour les retraités qui veulent faire le plein de soleil tout en restant proches de leurs familles. La gastronomie est très appréciée par les voyageurs et l’Espagne est riche en infrastructures et en loisirs. Le coût de la vie et de l’immobilier reste similaire avec celui de la France, bien que légèrement inférieur.

1 - Le Portugal

En tête du classement, le Portugal réunit toutes les conditions pour accueillir les retraités.

“Le Portugal réunit un coût de la vie inférieur de 15% par rapport à la France, une proximité géographique avec deux heures d’avion et des trajets low-cost, des infrastructures similaires, etc”, indique Paul Delahoutre à Capital.

Le coût de la vie et des prix immobiliers sont plus faibles au Portugal qu'en Espagne, raison pour laquelle ce pays est en haut du classement. En un mot, il a tout pour plaire.

Si vous voulez partir dans un autre pays pour votre retraite, vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour faire votre choix.