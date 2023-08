Top 20 des plus belles maisons troglodytes

Les habitats troglodytes sont creusés ou taillés dans la roche. Il peut s’agir de simples abris ou de véritables villages souterrains, reliés par des galeries. Des chefs-d’œuvre architecturaux à découvrir aux quatre coins du monde.

Le mot «troglodyte» vient du Grec « trôglodýtês», composé de «trốglê» qui veut dire «caverne» et «dýeiê» qui veut dire «pénétrer dans, plonger». Il désigne les personnes ou les animaux vivants dans des excavations naturelles ou creusées artificiellement et aménagées pour l’habitat (source : La langue française). On parle alors d’habitats de troglodytes ou troglodytiques. Ils peuvent être naturels donc, ou creusés ou taillés dans la roche - la plupart du temps des roches sédimentaires comme le calcaire et le grès, ou volcaniques comme le tufs. Ils peuvent être de petits abris ou de véritables villages reliés par des galeries et des tunnels. Beaucoup de maisons troglodytiques, chefs-d’œuvre architecturaux, sont devenues des sites touristiques insolites. On a listé pour vous 10 sites troglodytiques français et 10 sites étrangers à visiter.

Top 10 des maisons troglodytes à visiter en France

1) Les maisons troglodytes de Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines

À Carrières-sur-Seine, les coteaux surplombant la Seine étaient truffés d'excavations naturelles que les premiers habitants ont aménagées pour se loger. Appelées "bauves", elles servaient de cave, de cellier, d'écurie ou de grange.

Une maison troglodyte de Carrières-sur-Seine / Crédit photo : Carrières-sur-Seine

2) Les maisons des rochers de Graufthal, en Alsace

Dans les maisons des rochers de Graufthal, la roche sert de plancher, de mur et de plafond, seules les façades avant, de couleur bleue, ont été construites par l’homme.

Les maisons troglodytes de Graufthal / Crédit photo : Visit Alsace

3) Les manoirs troglodytes de Souzay-Champigny, dans l’Anjou

À Sauzay-Champigny, un parcours troglodyte dans le village permet de découvrir les différents habitats troglodytiques tels que les manoirs.

Les manoirs de Souzay-Champigny / Crédit photo : Office du tourisme de Saumur

4) La maison troglodyte de Montsoreau, dans l’Anjou

Montsoreau est l’un des plus beaux villages de France, c’est aussi un endroit où découvrir des habitats troglodytes, comme Le saut aux Loups, transformé en restaurant.

Le saut aux Loups / Crédit photo : Office du tourisme de Saumur

5) L’Église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne

À Aubeterre-sur-Dronne, découvrez une église de 20 mètres de hauteur creusée à même la roche.

L’église souterraine / Crédit photo : Sud Charente Tourisme

6) La Maison Forte de Reignac, en Dordogne

Il s’agit d’un château troglodyte construit à flanc de falaise dans les années 1300.

La Maison Forte de Reignac / Crédit photo : Wikimedia

7) Le village de Louresse-Rochemenier, en Maine-et-Loire

Tout le village est fait de constructions troglodytiques : les maisons, la chapelle, les fermes, etc.

Le village de Louresse-Rochemenier / Crédit photo : Musée troglodytique Rochemenier

8) Le village de Roque Saint-Christophe, en Dordogne

Il s’agit d’une cité troglodytique datant du Moyen-Âge.

La Roque Saint-Christophe / Crédit : Guide du Périgord

9) Le mystère de Falun, dans l’Anjou

Site troglodytique à Doué la Fontaine, le mystère de Falun vaut le détour.

Le mystère de Falun / Crédit photo : Anjou tourisme

10) La maison troglodyte de Troo, en Touraine

Troo est un vaste réseau de galeries creusées dans la vallée du Loir.

Troo / Crédit photo : Val de Loire

Top 10 des maisons troglodytes à visiter dans le monde

1) Le village de Matmata, en Tunisie

Au sud de la Tunisie, sur un flanc de montagne à 600 mètres d’altitude, se trouve le village de Matmata fait de maisons conçues dans des grottes. Complètement souterrain, creusé dans la roche, le village (qui a servi de décor au tournage de Star Wars) compte toujours près de 2 000 habitants.

Les maisons troglodytes de Matmata / Crédit photo : Easyvoyage

2) La cité troglodytique de Petra, en Jordanie

Petra (dont le nom signifie rocher en grec ancien) est une cité au sud de l’actuelle Jordanie, fondée par les Édomites, en VIIIème siècles avant J.C. Dans la roche en grès des canyons, de nombreux bâtiments ont été taillés et les façades monumentales attirent de nombreux touristes.

Le tombeau troglodytique d’Aneishu, à Pétra / Crédit photo : Wikimedia

3) Le village Uçhisar, en Turquie

Uçhisar, dans la province de Nevşehir, est un village typique de la Cappadoce (région historique de Turquie), connu pour ses habitations troglodytiques, reliées par un large réseau de galeries. Habitations construites sur Kale, rocher culminant de la Cappadoce, qui n’est autre qu’un piton volcanique. Certains appartements troglodytes sont encore occupés aujourd’hui.

Kale, le rocher creusé d’abris troglodytiques / Crédit photo : Wikimedia

4) Les grottes de Guyaju, en Chine

Les grottes de Guyaju, au nord-ouest de Pekin, sont un immense complexe d’habitations creusées dans une falaise granitique reliées par des couloirs, des galeries et des échelles.

Les grottes de Guyaju / Crédit photo : Visit Beijing

5) Les quartiers troglodytiques de Matera, en Italie

Dans la ville de Matera, au sud de l’Italie, deux quartiers sont célèbres pour leurs habitats troglodytes : le Sasso Barisano, au nord, et le Sasso Caveoso, au sud. Les maisons troglodytes sont appelées les Sassi di Matera, ce qui signifie «les Pierres de Matera». Elles sont classées sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Les maisons troglodytes de Matera, en Italie / Crédit photo : Welcome to Italia

6) Le village de Kandovan, en Iran

Kandovan est un village troglodyte du nord-ouest de l’Iran. Les habitations - dont certaines sont toujours occupées - ont été taillées dans le sol en ignimbrite, matériau volcanique fin, il y a plusieurs centaines d’années.

Les habitations troglodytes de Kandovan / Crédit photo : Wikimedia

7) La falaise troglodytique de Bandiagara, au Mali

La falaise de Bandiagara, chaîne en grès, abritait les Tellem, une ethnie de chasseurs-cueilleurs qui y vivaient en troglodytes. La falaise de Bandiagara est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1989.

La falaise de Bandiagara / Crédit photo : Wikimédia

8) L’ensemble monastique de Vardzia, en Géorgie

Vardzia, en Géorgie, abrite un complexe monastique troglodytique façonné dans la roche de la montagne Erusheti à la main. Le site comporte plus de 3 000 grottes, reliées par un système de tunnels et de galeries, le tout entouré d’une forteresse.

La cité monastique de Vardzia / Crédit photo : Voyage Géorgie

9) La commune de Purullena, en Espagne

La commune de Purullena, en Andalousie, est un site touristique célèbre pour ses habitations troglodytes.

La construction troglodyte de Purrullena, en Espagne / Crédit photo : Andalucia.org

10) Cliff Palace, aux États-Unis

Au Colorado, dans le parc national de Mesa Verde, se trouve Cliff Palace, une habitation troglodyte d’une centaine de pièces sur 27 mètres de profondeur et 18 mètres de hauteur creusées dans une alcôve de grès.

L’habitation troglodyte au parc national de Mesa Verde / Crédit photo : National Park Service