Fraîchement diplômée, elle obtient son premier job grâce à une idée aussi originale que culottée

Pour décrocher son premier emploi, cette jeune diplômée a décidé d'afficher son CV aux yeux de tous.

Manon Brandt est sortie de l’Université diplômée d’un master en communication en juillet dernier. Mais cette Jurassienne de 24 ans peinait à trouver un emploi, comme bon nombre de jeunes après leurs études.

Alors, plutôt que d’envoyer des candidatures, Manon Brandt a fait preuve d’originalité. Le 24 mars dernier, la jeune femme a participé au Lyon Urban Trail. À cette occasion, cette passionnée de sport n'a pas laissé passer sa chance.

Dans son dos, Manon avait un drôle de dossard : son CV. Celle qui est originaire de Lons-le-Saunier (Jura) a exposé son CV avec un QR Code afin de détailler son parcours professionnel pour de possibles employeurs.

Responsable communication dans une entreprise locale

Crédit photo : Zoé Marchand/ Le Progrès

« Vous courez après votre future communicante ! » avait-elle écrit, non sans humour, sur son CV. Dans le même temps, Manon a partagé son expérience sur ses comptes LinkedIn et TikTok. Son initiative a fait le buzz et le quotidien Le Progrès lui a même consacré un article spécial. « Ça a apporté pas mal de choses. Je me rends compte que j’ai mis un mois et demi à trouver un emploi alors que mes camarades de promo ont attendu 6 mois », a-t-elle déclaré.

Sa vidéo sur TikTok a fait un tabac et a été visionnée plus de 250 000 fois. Cette exposition lui a permis d’être contactée par des entreprises : « J’ai passé deux entretiens sur la semaine du 8 et 9 avril et j’ai été prise à l’issue des deux. J’avais le choix de choisir mon premier emploi, ce n’est pas donné à tout le monde », reconnaît Manon Brandt.

La jeune femme a finalement eu le luxe de choisir un poste en CDI dans le secteur des énergies renouvelables. Dès le 21 mai prochain, la Jurassienne sera la responsable communication d’une entreprise locale.

« C’est un gros défi pour mon premier poste », a conclu la jeune femme.