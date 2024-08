Une Américaine dévoile les 7 défauts de Paris qui l'ont dégoûtée pendant les JO 2024

Manseen Logan, journaliste indépendante, était à Paris pour couvrir les Jeux Olympiques de 2024 et en garde une expérience mitigée. Auprès de Business Insider, elle a recensé sept aspects de son séjour parisien qui l’ont considérablement troublée.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont terminés depuis quelques jours. Le temps est donc venu de faire le bilan pour les nombreuses personnes qui ont vécu l’événement de l’intérieur. Journaliste indépendante, Manseen Logan n’en était pas à sa première expérience olympique puisqu’elle avait déjà couvert les JO de Tokyo en 2021, alors que les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 étaient encore en vigueur.

Pour ce retour des Jeux Olympiques avec du public, la fête a été totale et beaucoup s’accordent à dire qu’ils ont été une réussite. Malgré cela, Manseen Logan a tout de même voulu pointer du doigt quelques aspects qui l’ont surprise et déçue.

Premièrement, l’absence de climatisation dans les transports en commun, son hôtel ou encore les restaurants malgré les fortes chaleurs.

“La plupart du temps, mon hôtel, les trains et certains restaurants que j’ai visités étaient plus chauds qu’à l’extérieur. J’ai payé plus de 200 dollars la nuit pour une chambre sans climatisation, et je ne peux que me reprocher de ne pas faire les recherches. Ma réaction à la chaleur m’a choquée parce que j’ai grandi dans le sud des États-Unis. Je connais la vraie chaleur, mais cette chaleur française m’a quand même prise au dépourvu.”