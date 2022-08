Elle pensait loger dans une villa de rêve à Bali, mais découvre un lieu de cauchemar en arrivant sur place

Alors qu’elle avait réservé une villa de luxe à Bali, une tiktokeuse a eu la mauvaise surprise de découvrir un établissement abandonné. Explications.

Preuve qu’il ne faut pas toujours se fier aux photos, surtout après la pandémie. La tiktokeuse @atypical_adventure a fait le buzz avec une vidéo qu’elle a publié sur son compte. La raison ? Elle a filmé la villa qu’elle avait réservé sur Airbnb à Bali, pour un voyage avec son amoureux.



Crédit : Unsplash

Une villa Airbnb abandonnée

La voyageuse d’origine neo-zélandaise a en effet eu la mauvaise surprise de découvrir que la villa de luxe qu’elle avait réservée au cœur de la nature luxuriante balinaise avait l’air d’être totalement abandonnée.

Au lieu de découvrir une eau bleue, il y avait une piscine envahie par des algues. Et ce n’est pas tout. Le restaurant était fermé et des piles de chaises étaient entassées à l'extérieur. Personne ne se trouvait sur la propriété. "Nous nous sommes promenés à l'arrière du bâtiment principal, et c'est là que j'ai vu que tout était envahi par la végétation", a-t-elle déclaré sur TikTok. Une villa située à Sidemen, au nord-est de l’île de Bali, un lieu connu pour sa nature préservée et ses rizières à perte de vue.



Crédit : Unsplash

Pour passer une nuit dans ce logement, la jeune femme avait déboursé environ 750 000 roupies soit environ 45€. Bien entendu, après cette mauvaise surprise, la jeune femme a demandé un remboursement immédiat via la plateforme. Airbnb l’a automatiquement remboursée et s’est excusé pour cette expérience. Quelques jours plus tard, l’établissement avait été retiré de la liste des logements à faire à Sidemen par le site de réservation.

La jeune femme a publié cette expérience sur Tik Tok et a fait littéralement le buzz. Plus de 4,6 millions d’internautes ont vu sa vidéo. Mieux vaut en rire qu’en pleurer !