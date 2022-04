Quand partir à Bali ? Le guide complet

Bali est la destination de rêve pour un de vos voyages inoubliables. Pour partir cette année, découvrez son climat, ses températures ou le prix des prestations.

Météo, températures et pluies : quel est le climat de Bali ?

Un paysage de rizières en terrasse au petit matin. Crédit : ErmakovaElena

Nichée entre l’Asie du sud-est et l’Australie, l’Indonésie est un archipel constitué de plusieurs îles, 17 000 pour être précis. Quelques 6 000 d'entre elles sont habitées, dont Bali. Considérée comme le plus grand archipel du monde, l’Indonésie est entourée par l’Océan Pacifique et l’océan Indien et est traversée par l’Équateur. Outre Bali, elle compte également d’autres destinations intéressantes avec des températures tropicales comme Java, Lombok, Gili Meno, Flores, Nusa Lembongan ou Sulawesi accueillantes presque toute l'année.

De par sa situation géographique, soit 8 degrés au sud de l’Équateur et à l’est de Java, Bali est une destination de voyage qui profite d’un climat tropical chaud et humide. Il se prolonge toute l’année avec des températures confortables. Comme bon nombre d’îles à vocation touristique, Bali jouit de deux saisons bien distinctes : la saison sèche et la saison des pluies. Cependant, la météo peut varier d’une région à l’autre et d’une altitude à l’autre au cours de l'année. À titre d'exemple, les températures sont plus faibles à l'intérieur des terres.

La saison sèche ou saison fraîche de Bali se distingue par un temps agréable, lumineux et ensoleillé pendant la matinée. Au cours de cette période de l'année, la température de l’eau avoisine les 26 à 29 °C. Même s’il s’agit d’une saison sèche, il est tout à fait possible de faire face à quelques jours de pluie en fin de journée ou pendant la nuit. La saison sèche s’étend de mai à novembre-décembre, mais le mois de l'année le plus sec avec des températures optimales est celui de juillet.

La saison chaude ou saison des pluies de Bali se caractérise par des pluies diluviennes, mais qui ne sont pas contraignantes. Cette période de l'année s’étale de décembre-janvier à avril, avec un maximum de pluviosité enregistré au mois de janvier.

Quand fixer les dates pour partir à Bali afin de visiter les îles et profiter du soleil ainsi que des températures moyennes ? En général, il est possible de partir pour un voyage à Bali à n'importe quel moment de l'année, tout dépend de vos préférences (températures, pluies, prix, etc.). La température est constamment comprise entre 23 et 32 °C. Le soleil brille quasiment toute l’année.

Quand partir à Bali : quelle est la saison idéale pour profiter des belles plages ?

Femme assise sur une balançoire rattachée aux cocotiers et basculant au-dessus de la mer Crédit : Yumi mini

Partir pour un voyage à Bali à un moment de l'année rime souvent avec de somptueuses plages et des paysages à couper le souffle. Si vous programmez votre séjour dans le but de profiter pleinement des plages de sable blanc et de la mer turquoise, vous devez savoir que les températures restent constantes durant toute l’année, ce qui offre la possibilité de découvrir Bali quand vous le souhaitez. Ces températures concernent aussi bien celle de l’air et celle de l’eau.

Afin que votre séjour touristique à Bali soit des plus réussies, planifiez votre voyage durant la saison sèche. De mai à octobre, le soleil est au rendez-vous et la température oscille entre 24 et 34 °C pendant la journée. Toutefois, la période idéale de l'année pour poser le pied sur cette île s'étend entre juin et septembre pendant que les pluies sont assez rares, les soirées plus agréables et les températures plus clémentes.

Durant la saison des pluies à Bali, c’est-à-dire entre décembre et avril, les pluies peuvent être torrentielles, mais les températures supportables. Cependant, cette période de l'année peut être ponctuée de belles journées ensoleillées. Les pluies continues se manifestent essentiellement entre décembre et février. Le reste de la saison de l'année, elles ont lieu en début de soirée. Si vous avez quand même envie de partir à Bali pendant cette saison, il est préconisé d’organiser votre voyage en novembre, mars ou avril. Les prix appliqués sur les diverses prestations essentielles au voyage sont plus abordables.

Que vous ayez envie de vous prélasser sur la plage de Kuta, de Jimbaran ou de Canggu, vous devez savoir que les températures y sont agréables, soit entre 23 et 32 °C. L’eau est chaude tout au long de l’année, ce qui vous offre la possibilité de vous adonner à la baignade et aux activités aquatiques autant que vous le désirez. Sa température est comprise entre 27 et 29 °C.

Quand partir à Bali pour ses plages ? Il est conseillé de prévoir votre voyage entre les mois de juin et septembre. Vous pouvez quand même vous y rendre en novembre, mars ou avril, mais évitez autant que possible le mois de janvier où il pleut constamment. Avec un peu de chance et en choisissant méticuleusement les dates de votre voyage, vous pourrez bénéficier de prix moins chers.

Quand partir à Bali : quel est le moment de l’année idéal pour programmer un voyage axé sur la plongée en Indonésie ?

Un plongeur jouant avec un dauphin. Crédit : Flicketti

À l'instar d'un voyage à l'île-Maurice, Bali est la destination idéale pour un voyage axé sur la plongée sous-marine. En effet, cette île d’Indonésie dispose de nombreux spots adaptés à tous les plongeurs, accessibles à petit prix. Que vous soyez adepte de plongée sur récif corallien, sur épave ou dérivante, vous pouvez être certain que ce que Bali a à vous proposer vous plaira. Si vous êtes débutant, le spot de plongée d’Amed est idéal pour votre initiation à cette activité. Vous pourrez y admirer le poisson-fantôme ou les hippocampes tout en profitant de températures commodes. Si la découverte des épaves vous fascine, le spot de Tulamben, au nord-est de Bali, avec un fond de sable noir vous en mettra sûrement plein la vue. Pour admirer les gros poissons comme les raies manta ou le poisson lune, rendez-vous au site de Nusa Penida. Ce spot de plongée de Bali est plutôt réservé aux initiés en raison des courants assez forts. Comme vous serez convenablement équipé, les températures ne vous poseront aucun problème.

Si vous avez envie de partir pour faire de la plongée autour des îles du Parc national de Bunake, planifiez votre voyage entre les mois d’avril et la mi-octobre. Par contre, si voir les gros poissons du côté des Moluques vous intéresse, rendez-vous à Bali au mois d’avril-mai ou d’octobre-novembre. Si votre séjour est prévu entre les mois de novembre et d’avril, vous pouvez aussi vous rendre au sud-est de Sulawesi pour une plongée autour de l’île de Salayar.

Bali est également un endroit de voyage intéressant pour les surfeurs, néophytes ou aguerris, et ce, à n'importe quelle période de l'année. De nombreux spots de surf sont disponibles sur l'île de Bali à savoir Kuta et Seminyak Beach, Canggu, Padang Padang, Medewi, Nusa Dua ou Green Bowl. Surfeur débutant, vous aurez droit aux petites houles sans danger qui peuvent parfaire votre apprentissage. Surfeur expérimenté, des vagues de taille imposante, puissantes et rapides vous attendent. Comme sur la majeure partie de Bali, les températures de l’eau et de l'air y sont agréables, le soleil omniprésent et le paysage époustouflant.

Quand partir à Bali pour faire de la plongée, du surf ou d’autres activités nautiques ? Si ces activités figurent parmi vos motifs de voyage, choisissez les dates pour votre séjour à Bali entre avril et octobre. Attention tout de même aux prix proposés qui peuvent être élevés selon la période de l'année.

Quand partir à Bali : quelle est la période idéale pour éviter l’affluence touristique ?

Des coussins et des parasols colorés sur la plage. Crédit : LiveLifeTraveling

Considérée comme l’une des plus prospères de l’archipel d’Indonésie, Bali est un pays où le développement économique repose sur le tourisme. L’activité touristique se concentre essentiellement dans le sud de Bali, mais est également présente dans le reste de l’île. Kuta avec sa plage exceptionnelle, Seminyak, le centre Ubud, Nusa Dua et la ville de Sanur figurent parmi les destinations touristiques incontournables de Bali.

À Bali, la haute saison touristique de l'année rimant avec une grande affluence touristique coïncide avec les vacances scolaires de l’Australie, de l’Europe et des États-Unis. Ainsi, les plages et Bali dans son intégralité sont bondées pendant les mois de juin, juillet, août et au début du mois deseptembre. En outre, la période de Noël et la période des fêtes de fin d’année sont également très animées, malgré que ce soit la saison pluvieuse de l'année et non celle touristique. Vous devez aussi savoir que les touristes affluent en nombres considérables à Bali à Pâques et lors du Nouvel An chinois. Les prix relatifs à votre voyage à Bali peuvent accroître considérablement à ces périodes de l'année.

Pour partir et profiter de votre séjour à Bali cette année, passez en mode touriste en visitant les incontournables de l’île, mais également les endroits ne figurant pas sur les brochures de voyage. Il s’agit entre autres de Sideman qui se situe à environ 45 min d’Ubud et qui se démarque par ses collines et ses rizières en terrasse. Vous pouvez aussi vous évader sur les îles de Nusa Penida, Flores ou Lombok avec les îles Gili. Lors de votre voyage en Indonésie, n’hésitez pas à explorer et à vous adonner aux activités de plein air comme le surf, la plongée, la randonnée sur le mont Batur ou une balade à vélo dans la campagne balinaise, accessibles presque toute l'année.

Quand partir à Bali cette année pour éviter la foule ? Si le tourisme à Bali atteint son pic en juillet et août, le mois demai, de septembre et d’octobre sont les mois de l’année les plus recommandés pour un voyage à Bali loin du tourisme de masse. Les températures sont plus agréables et les prix plus abordables à cette période de l'année.

Quand partir à Bali pour pas cher ?

Une femme devant son ordinateur pour réserver un voyage en ligne. Crédit : Sitthiphong

En plus du climat, des températures, des curiosités et autres activités à pratiquer, vous devez vous informer sur le prix à payer pour votre voyage touristique à Bali.

Comme presque toutes les destinations touristiques avec des températures de 20 à 30 °C dans le monde, le coût de la vie à Bali est considérablement influencé par la saison touristique de l'année. En effet, le prix des chambres et le prix du billet d’avion sont différents pendant la haute saison et la basse saison. Certains établissements hôteliers proposent des offres, des réductions et/ou des rabais sur le prix de leurs prestations (chambres, circuits, activités, etc.) à une certaine période de l’année. La haute saison touristique est également une période où les restaurants et les hôtels affichent souvent complet. Comme énoncé plus haut, elle s’étale de juin à la mi-septembre et à la fin du mois de décembre de chaque année. Ainsi, si vous disposez d’un budget assez restreint ou simplement si vous êtes à la recherche de bons plans pour partir pour un voyage touristique à Bali, il est conseillé d’éviter cette saison de l'année malgré les températures confortables et la météo clémente.

Programmer votre voyage à Bali pendant la basse saison touristique de l'année peut être un excellent moyen pour voyager et bénéficier d'un prix moins cher. En effet, les hébergements et les billets d’avion sont accessibles à prix raisonnables, voire réduits de moitié. Pendant cette période touristique de l'année, vous pouvez être certain de dénicher des chambres libres à petit prix même si vous réservez à la dernière minute. Cependant, la basse saison touristique correspond à la saison des pluies de l'année de Bali, ce qui peut être un frein pour certains, mais un point fort pour d’autres. Malgré la pluie abondante, les températures sont plus fraîches, l’air est frais, la végétation luxuriante et le paysage authentique révèle son charme.

Il est bon de savoir que pour son climat exotique, ses températures presque parfaites et sa population accueillante, Bali peut être une destination idéale non seulement pour un voyage de quelques jours, mais pour s'y établir durant toute l'année. Sachez que le prix à payer pour y habiter au mois ou à l'année est de 37 % moins cher que dans certains pays d'Europe. Si vous logez à l'hôtel, le prix des chambres est environ 46 % de moins qu'en France.

Quand partir à Bali pour moins cher ? La basse saison touristique de l'année est certainement la période idéale pour partir à Bali sans exploser votre budget. N’hésitez pas à programmer votre voyage au mois de juin ou entre la mi-novembre et la mi-décembre. Vous profiterez sereinement de vos activités sous des températures agréables. N'oubliez pas non plus de vous informer sur les formalités administratives nécessaires, notamment sur le prix du visa.