Vivre en Espagne : 15 choses à savoir avant de s'installer

Vous envisagez de déménager en Andalousie? Voici 15 choses à savoir avant de vous installer en Espagne, entre us et coutumes, mode de vie et tradition.

L’Espagne : la reine de la péninsule ibérique

Buenos Dias ! Si vous envisagez un déménagement en Espagne, il s’agit de l’une des premières expressions que vous devriez connaître. Ces dernières années, de nombreux Français passent le cap et décident de vivre une nouvelle vie en Espagne.

L’Espagne est un pays situé à environ 1000 km de la capitale française. Il s’agit d’un pays qui a énormément influencé l’histoire de l’Europe et du monde en général. En effet, les Espagnols ont fait partie des plus grands explorateurs maritimes du XVème siècle de notre ère. Inutile de dire que la culture espagnole a réussi à se frayer un chemin un peu partout dans le monde. En témoignent ces nombreux pays d’Amérique du Sud où l’espagnol est la langue officielle.

Outre cela, il est important de mentionner que l’expatriation en Espagne est facile pour les ressortissants venant de France. Il existe de nombreux avantages à partir en Espagne, si l’on ne devait mentionner que le bonheur de vivre dans un pays méditerranéen, baigné de soleil et d’huile d’olive.

L’Espagne est un pays accueillant, avec en moyenne 10000 nouveaux expatriés originaires de France chaque année. Les raisons de cette expatriation vers nos voisins d’Andalousie peuvent être motivées par la recherche :

D’ un meilleur système éducatif ;

; D’un mode de vie plus agréable ;

; D’un coût de la vie moins élevé ;

; D’une gastronomie riche et variée.

En tout cas, l’Espagne fait partie de ces pays sur qui il est nécessaire d’en apprendre le plus possible afin de profiter au maximum de ce qu’il a à offrir.

15 choses à savoir sur l’Espagne

La Plaza de la Virgen à Valence Credits : arcady_31

Bien qu’un déménagement en Espagne sonne comme une bonne idée et une bonne affaire, il y a certaines choses à savoir avant de décider de s’y installer définitivement. Bien évidemment, vivre en Espagne présente plusieurs avantages. Toutefois, il est toujours nécessaire d’un savoir un maximum sur un pays où on prévoit d’emménager. En voici 15.

Une qualité de vie faisant partie des meilleures au monde

Jeune couple heureux à la plage Credits : Valeriy_G

En 2008 commence uneétude réalisée par le Mori Memorial, l’Institut des stratégies urbaines de la Fondation japonaise. L’étude consiste à mesurer 70 indicateurs de près de 48 villes dans le monde, incluant :

L’environnement économique ;

La recherche et le développement ;

L’interaction culturelle ;

La qualité de vie ;

La durabilité ;

L’accessibilité.

En 2021, les résultats sont dithyrambiques pour deux villes espagnoles. En effet, Madrid se place au 9ème rang du classement, et la 18èmeplace est accordée à Barcelone.

Dans le même classement, Madrid est à la première place pour ce qui est de la qualité de vie. Autant dire que vivre à Madrid est une véritable partie de plaisir !

Des personnes plus ouvertes et plus proches des autres

Groupe d’amis Credits : ViewApart

Les personnes natives d’Espagne ont l’excellente réputation d’être plus sociables. Elles aiment sortir à plusieurs, et apprécient énormément sociabiliser et sympathiser avec les autres. Cela n’inclut pas uniquement les jeunes, mais également les personnes âgées.

La critique ne fait pas vraiment partie du mode de vie des Espagnols. Et s’il existe un terme qui est absent dans le vocabulaire des natifs d’Andalousie, c’est bien « xénophobie ». En Espagne, étranger ou pas, tout le monde est sur un même pied d’égalité. Chose qui attire encore plus les expatriés.

Un coût de la vie relativement bas

Image représentant les prix bas Credits : Fokusiert

Vivre en Espagne vous permettra d’épaissir votre portefeuille. En effet, il faut savoir que le coût de la vie en Espagne figure parmi les plus faibles d’Europe. Le prix des offres de loisirs ainsi que des commerces n’est pas aussi élevé, bien que n’ayant rien à envier au niveau de qualité des Français et des Belges.

Pour être plus précis, le pouvoir d’achat d’une personne originaire de France ou de Belgique se retrouve supérieur de 20 à 30 % par rapport à celui qu’il a dans son propre pays. C’est pourquoi l’Espagne attire énormément d’étudiants et de retraités.

Un incroyable système de santé

Infirmière qui discute avec une personne âgée Credits : monkeybusinessimages

Les Espagnols, selon les derniers rapports, auraient la meilleure santé au monde. L’espérance de vie y est élevée. La qualité des soins y est supérieure à par rapport aux autres pays d’Europe. L’un des facteurs non négligeables de cette excellente santé est le faible niveau de stress, en comparaison aux autres pays développés.

Les Espagnols sont bénéficiaires d’une couverture médicale complète, universelle et gratuite. Il est donc inutile de souscrire une assurance hors de prix pour recevoir des soins médicaux de qualité. Les hôpitaux espagnols sont à l’image des Espagnols eux-mêmes. Selon une étude menée par l’Université de Washington, l’année 2040 sera l’année où l’espérance de vie en Espagne sera la plus élevée au monde, avec une moyenne de 86 ans.

Un merveilleux contraste entre les centres urbains et les villages authentiques

Valldemossa, Majorque Credits : MarkusBeck

L’Espagne est un pays qui jongle entre l’histoire et le présent. En effet, chaque grande ville (Barcelone, Valence, Séville, Madrid et Malaga) possède une histoire propre. Chaque commune a su évoluer avec son temps, sans pour autant délaisser ce qui a déjà été. Ainsi, il n’est pas rare de voir le contraste entre les villes et les villages espagnols, sans pour autant noter une véritable différence au niveau développement ou évolution.

Un pays de culture

Quatre jeunes avec un drapeau espagnol Credits : SerrNovik

Ce n’est pas un hasard si Molière a écrit « Le Barbier de Séville ». L’Espagne est un pays de culture. La richesse culturelle de l’Espagne est telle qu’elle figure parmi les pays préférés des touristes du monde entier. Histoire, architecture, littérature, musique…, nombreux sont les domaines où l’Espagne s’inscrit parmi les plus riches. Ainsi, vivre en Espagne, c’est la garantie d’étoffer ses connaissances, en évoluant dans un environnement où la culture se retrouve à chacun des pas que nous posons devant nous.

Un pays de gastronomie

Tapas espagnols Credits : Roxiller

L’un des autres indicateurs qui rendent un pays accueillant est la gastronomie. Le terroir espagnol est riche et très vaste. La gastronomie espagnole n’a rien à envier à celle de la France. De la pâtisserie à la viticulture, en passant par les techniques bouchères et la cuisine gastronomique, des tables familiales aux grands restaurants, l’Espagne propose un impressionnant panel de recettes qui peuvent pousser n’importe quel étranger à l’expatriation.

Un système éducatif d’exception

Enfants qui vont à l’école Credits : Monkeybusinessimages

L’un des premiers conseils que l’on donne aux enfants est de tout faire pour réussir à l’école. En Espagne, le système éducatif offre l’assurance d’une éducation de qualité aux enfants. Le niveau des lycées français situés en Espagne est supérieur à celui des autres pays. Il n’est pas rare que le taux d’admission de ces établissements arrive à 100 % chaque année. Plusieurs lycées français sont disséminés dans les villes d’Espagne, à savoir Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Bilbao, Séville, Alicante et Palma de Majorque.

De plus, les universités dispensent des cours d’une qualité exceptionnelle dans plusieurs filières. C’est ce qui pousse notamment de nombreux jeunes de France à suivre leurs cours dans l’enseignement supérieur en Espagne.

La facilité à trouver un logement

Petite maison sur une pile de pièces Credits : Wipada Wipawin

L’immobilier est un secteur en plein essor dans les villes d’Espagne. Néanmoins, cela n’empêche pas le pays d’afficher des charges immobilières inférieures à celles de la France, de la Belgique ou de la Suisse.

En Espagne, la taxe foncière est en moyenne 40 % inférieure que dans les pays francophones. Pour ce qui est des prix, comptez moins de 800 € pour la location d’un appartement à une chambre à Madrid. Un prix qui peut descendre à environ 400 € dans une ville telle qu’Alicante, Grenade ou Malaga.

Le prix relativement bas de l’immobilier est une excellente raison d’expatrier sa famille en Espagne. À Grenade, la ville où l’immobilier est le moins cher, il est possible de trouver un appartement à 3 chambres à un prix inférieur à 600 €. À Paris, la capitale de la France, il faut compter en moyenne 3000 € pour la location d’un logement de même taille.

Le sport au cœur du pays

Supporters espagnols Credits : william87

Le sport est un domaine qui anime énormément la vie des Espagnols. Il faut savoir que nombre des sportifs de haut niveau du monde, tant au niveau de l’Europe qu’à l’international, sont originaires d’Espagne. Parmi eux figure l’un des meilleurs footballeurs que le monde du sport ait connu : Cristiano Ronaldo.

Il est important de préciser que la santé de fer des Espagnols provient, non seulement d’un système de santé au top, mais également d’une alimentation méditerranéenne saine et équilibrée, et d’une relation étroite avec le sport. L’un des meilleurs conseils pour ceux qui ont du mal à s’alimenter et à respecter la pratique d’une activité sportive régulière : emménagez dans une ville d’Espagne.

Un pays où règne la sécurité

Jeune femme marche avec un téléphone dans les mains en pleine nuit Credits : gorodenkoff

L’Espagne est un pays où la sécurité est reine. Il est tout à fait possible de faire une promenade nocturne en plein cœur de Barcelone, Madrid, Valence, Malaga, ou Séville sans craindre une quelconque agression.

D’après une analyse effectuée parEurostat, sur 40 pays d’Europe, dont la France, et la Belgique, l’Espagne est le 8ème pays le plus sûr, au même rang que la Suisse.

Une bonne raison d’apprendre l’espagnol !

Question sur une ardoise « Parlez-vous espagnol? » Credits : nito100

Cela peut paraître bête, tellement c’est logique, mais emménager en Espagne est l’un des meilleurs moyens d’apprendre à parler espagnol. Il faut savoir qu’il s’agit de l’une des langues les plus parlées au monde, avec pas moins de 21 pays hispanophoneset447, 6 millions de locuteurs.

L’espagnol est une langue très courante en Amérique du Sud. Aux États-Unis, l’espagnol est parlé par près de 20 % de la population. Cela en fait le deuxième pays au monde où l’espagnol est le plus parlé.

Habiter une destination touristique

Touristes devant la cathédrale de Barcelone Credits : frantic00

L’année 2019 est considérée comme particulièrement faste pour le tourisme en Espagne. En effet, le pays a accueilli 83, 5 millions de touristes provenant d’Europe et du monde entier. Cette même année, l’Espagne est la seconde destination touristique au monde, juste derrière la France. Cela est dû encore une fois à la richesse culturelle espagnole, avec des monuments uniques d’architecture tels que :

La mosquée-cathédrale de Cordoue ;

Le Gibralfaro de Malaga ;

La ville très portée sur l’art Séville ;

La Sagrada Familia de Barcelone ;

Le Musée du Prado à Madrid ;

L’architecture moderne de Valence.

Après seulement une année d’expatriation en Espagne, vous n’aurez plus besoin de guide pour connaître ces endroits sur le bout des doigts.

Une vaste diversité naturelle

Lac Ercina dans les Asturies Credits : MarquesPhotography

Cela ne se voit pas vraiment sur la carte de l’Espagne, mais ce pays possède une vaste diversité naturelle. Les paysages espagnols sont très variés, des plaines aux montagnes, en passant par la plage et la mer.

Un pays pour les fêtards

Jeunes qui font la fête Credits : DisobeyArt

Un travail correctement effectué est pour les Espagnols un mode de vie, et non un bonus. C’est notamment pour cette raison que trouver un emploi en Espagne est plus facile que dans un autre pays, évidemment en tenant compte des qualifications. Toutefois, le travail n’est pas le seul domaine où les Espagnols excellent. Ils sont également très portés sur la fête, comme le témoigne l’une des destinations préférées des fêtards du monde : Ibiza, une île se trouvant au large de la côte espagnole. En 2019, l’île espagnole a accueilli près de 4 millions de visiteurs.