Voici 5 lieux incontournables à visiter sur l'Île de la Réunion

Petit caillou de 2 512 km2, perdu entre Madagascar et l'Île Maurice, la Réunion est un éden à ciel ouvert qu'il faut avoir visité au moins une fois dans sa vie. Nous vous proposons un petit tour d'horizon des lieux incontournables de l'île.

Si vous préparez vos prochaines vacances et que vous hésitez encore sur la destination, on a peut-être trouvé l'endroit parfait pour vous.

Que diriez-vous d'une escapade à la Réunion ? Située dans l'océan indien, l'île de la Réunion offre en effet tout ce dont on a besoin lorsque l'on cherche à se ressourcer. Un cadre paradisiaque pour un dépaysement total, des paysages à couper le souffle, une gastronomie des plus appréciables ou encore une population dont l'hospitalité n'est plus à prouver. Bref, tous les ingrédients nécessaires sont présents pour passer un séjour inoubliable.

Cirque de Cilaos à la Réunion. Crédit photo : iStock

La Réunion, une île paradisiaque

Située dans l'Océan Indien à 9 400 kilomètres environ de la métropole, la Réunion se trouve à une dizaine d'heures d'avion de Paris. Depuis la capitale, vous pouvez facilement rallier l'île grâce notamment aux vol Réunion de la compagnie Corsair, spécialisée dans la déserte des départements d'outre-mer. Des billets d’avion Paris Saint Denis sont par exemple disponibles chez Corsair à partir de 657 euros. Notez que la Réunion possède un climat de type tropical humide et tempéré avec une saison des pluies allant des mois de janvier à mars et une saison sèche allant de mai à novembre. On vous conseille donc de vous y rendre durant la seconde période car votre séjour y sera plus agréable.

Une fois sur place, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider pour apprécier la richesse des paysages locaux. Sachez tout d'abord que l'île recèle de trésors, à commencer par des sites naturels époustouflants à visiter au moins une fois dans sa vie.

Voici donc cinq lieux incontournables qu'il faut absolument découvrir sur l'île de la Réunion :

Le Piton de la Fournaise

Piton de la Fournaise. Crédit photo : iStock

Site naturel le plus visité à la Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Âgé d'environ 500 000 ans, il culmine à 2 632 m d'altitude et entre en éruption tous les 9 mois environ. Si vous souhaitez vous y rendre, vous pouvez d'abord visiter la Cité du volcan, qui est un musée consacré au Piton et situé à Bourg-Murat. Vous pouvez ensuite aller à la plaine des sables qui ressemble à s'y méprendre à un désert lunaire. Ce lieu unique vous promet un dépaysement garanti ! Enfin, pour les plus courageux, vous pouvez très bien faire des randonnées, d'une durée de 4 à 6 heures, autour du volcan pour en apprécier tous les paysages.

Le Piton des Neiges

Piton des Neiges. Crédit photo : iStock

Point culminant de la Réunion avec 3 070 m d'altitude, la Piton des Neiges est l'autre volcan emblématique de l'île. Contrairement à ce que son nom indique, on n'y trouve pas de neige éternelle et les flocons s'y font d'ailleurs très rares. L'ascension du piton peut se faire via plusieurs randonnées au départ de Salazie, Cilaos ou encore la plaine des Cafres. Ces trois sentiers convergent tous jusqu'au gîte du Piton des Neiges, un refuge en contrebas du sommet, où la vue est imprenable.

Le cirque de Mafate

Cirque de Mafate. Crédit photo : iStock

Avec ses paysages à couper le souffle, le cirque de Mafate est un lieu incontournable de la Réunion et un passage obligé si l'on visite l'île. Situé à cheval sur les territoires des communes de Saint-Paul et de La Possession, Mafate est l'un des trois grands cirques naturels qui forment le massif du Piton des Neiges.

La plage de grande Anse

Plage de Grande Anse. Crédit photo : iStock

La Réunion est réputée pour abriter de magnifiques plages paradisiaques et si l'on devait n'en retenir qu'une seule, ce serait sans nul doute celle de Grande Anse. Située sur la commune de Petite-Île, entre le cap de l'Abri et le piton de Grande Anse, cette plage corallienne très fréquentée offre un décor de rêve avec son sable fin et ses jolis cocotiers.

La Cascade du Voile de la Mariée

Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous ne pouvez pas quitter La Réunion sans avoir vu la Cascade du Voile de la Mariée, la plus célèbre chute de l'île qui tient son nom d'une vieille légende. Celle-ci prétend qu'une jeune mariée serait tombée dans le précipice il y a bien longtemps. Et dans sa chute, le voile de cette dernière serait resté accroché à une corniche, ce qui aurait ainsi formé la cascade. Située au cœur du cirque de Salazie, cette impressionnante cascade de 20 mètres de haut et 100 mètres de large se déverse dans la rivière du Mât.

Vous êtes désormais parés. Si vous partez pour La Réunion, ne manquez donc surtout pas ces 5 lieux incontournables de l'île.