Jusqu'à 17% de réduction sur les billets d'avion vers ces destinations en vogue en Europe

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, il est l’heure de réserver votre billet d’avion. Cela tombe bien car on observe jusqu’à 17% de réduction vers des destinations très prisées.

En 2025, il est possible de voyager à l’étranger sans se ruiner, selon les informations du site Euronews, relayées par le magazine Geo.

Comme le rapportent nos confrères, le prix des billets d’avion vers certaines destinations est en baisse. Une bonne nouvelle pour les globes-trotteurs qui souhaitent parcourir le monde cet été.

Dans le détail, on observe une baisse allant jusqu’à -17% vers de nombreuses capitales européennes, selon les données du site de réservation KAYAK.

Crédit Photo : iStock

Des bons plans à ne pas rater

En tête, on retrouve Stockholm, avec une chute de prix de -17%, contre Oslo avec -16%. De leur côté, Milan et Copenhague arrivent ex aequo avec -15%.

On peut aussi citer Berlin, qui voit ses tarifs baisser de 13%. Londres, quant à elle, récolte une baisse de 4%.

Les amoureux de l’Italie (et les autres évidemment) bénéficient d’une baisse de 10% pour Rome. Enfin, la belle Athènes n’est pas en reste puisqu’elle affiche une réduction de 11%.

Crédit Photo : iStock

Ce n’est pas tout ! Les vols long-courriers sont aussi concernés. En effet, des réductions sont observées pour se rendre à Sydney (-23%) et Hong-Kong (-16%).

Pour profiter de ces prix réduits, il existe une autre astuce qui consiste à réserver son billet d’avion au bon moment. Cette année, on privilégie les semaines du 26 mai, du 11 août et du 25 août.

Crédit Photo : iStock

Pour les budgets limités, KAYAK met en garde contre ces périodes : les semaines du 7 et 14 juillet. La raison ? Celles-ci sont très prisées par les touristes et coûtent plus cher. Autre conseil : optez pour les premiers vols de la journée.