Cette ville a été élue la plus belle capitale d'Europe... et personne ne s'y attendait !

Quelle est la plus belle capitale d’Europe d’après les avis des voyageurs ? Une étude, qui s’est appuyée sur les commentaires Tripadvisor, a répondu à cette question.

En Europe, de nombreuses villes méritent d’être visitées et attirent les touristes pour leur architecture, leur gastronomie ou leurs activités. Mais quelle est la plus belle capitale d’Europe ? Si cette ville injustement délaissée fait partie des plus belles destinations du continent, qu’en pensent les voyageurs ?

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Pour répondre à ces questions, le voyagiste Luxury France Tours a mené une étude en examinant 3 millions d’avis Tripadvisor sur les différentes capitales d’Europe. Pour cela, ils ont analysé certains mots-clés comme “magnifique” ou “époustouflant”. Les chercheurs ont ensuite classé chaque capitale selon le pourcentage d’avis élogieux.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, on ne retrouve ni Paris, pourtant réputée pour son charme et son architecture, ni Rome en première position, mais une petite capitale moins reconnue.

“Des paysages à couper le souffle”

Avec un score de 18,15% de commentaires mentionnant sa beauté, il s’agit de Luxembourg. En effet, cette ville offre de nombreux points de vue spectaculaires comme depuis les remparts de la Corniche, surnommé “le plus beau balcon d’Europe”, d’où l’on peut voir le monastère et la rivière de la ville.

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Avec ses fortifications classées à l’Unesco, ses vallées et son architecture remarquable, Luxembourg séduit les touristes qui “soulignent la propreté des rues et le mélange harmonieux des quartiers anciens et modernes”, comme l’indique le rapport. En plus de cela, il est possible de visiter cette petite ville à pied, ce qui ajoute à son charme.

“Une charmante petite ville d’Europe, avec d’excellents restaurants et une gastronomie de grande qualité”, “Des paysages à couper le souffle, une cuisine délicieuse, une des meilleures bières d’Europe et une atmosphère détendue et conviviale caractérisent ce magnifique pays”, peut-on lire dans les avis Tripadvisor.

Le top 10 des plus belles capitales

À la suite du classement, on retrouve Bratislava en deuxième position, la capitale de la Slovaquie, suivie de Monaco sur la troisième marche du podium, réputée pour ses belles vues sur le port et ses promenades dans la vieille ville. Le classement se poursuit ensuite avec La Valette (Malte), Lisbonne (Portugal), Oslo (Norvège), Moscou (Russie), Sofia (Bulgarie), Helsinki (Finlande) et Skope (Macédoine du Nord).

Vous savez désormais quelles villes visiter pour en prendre plein les yeux et passer un agréable séjour.