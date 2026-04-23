1,21 euro le litre de carburant : ce pays européen propose les prix les moins chers et résiste à la flambée des prix

Alors que les prix du carburant augmentent dans de nombreux pays d’Europe, l’un d’eux affiche toujours le diesel à 1,21 euro le litre. Voici de quel pays il s’agit.

En raison des tensions au Moyen-Orient, le prix du carburant est en forte hausse en Europe. Alors que le prix de l’essence a atteint 2,69 euros le litre dans une station-service française, certains automobilistes ont eu l’idée d’aller faire le plein ailleurs, dans un pays frontalier.

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Cependant, tous les pays d’Europe ne sont pas concernés par cette flambée des prix. En effet, il existe un pays de l’Union Européenne où le diesel est à 1,21 euro le litre, soit 45% moins cher qu’en France.

L’essence à 1,34 euro

Ce pays n’est autre que Malte. Là-bas, le litre d’essence gravite actuellement autour de 1,34 euro, selon des informations du Figaro, ce qui est le prix le moins cher de toute l’Europe.

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Les raisons de ce montant sont multiples. Tout d’abord, Malte applique la fiscalité minimale requise, soit 0,36 euro par litre d’essence, contre 0,68 euro en France. En plus de cela, le gouvernement fait tout pour maintenir des prix bas et stables sur l’île. Chaque année, 150 millions d’euros sont dépensés pour maintenir le prix de l’énergie grâce à la situation économique favorable du pays.

Consommer moins

Pour le moment, le gouvernement français refuse de recourir à cette méthode, alors que certains campings et hôtels ont récemment offert 150 euros de carburant à leurs clients pendant les vacances.

Enfin, si le prix du carburant est si peu cher à Malte, c’est parce que le pays incite ses habitants à réduire leur consommation de carburant. Des mesures ont été mises en place en ce sens. Une prime annuelle de 5 000 euros est notamment versée aux automobilistes de moins de 30 ans qui renoncent à leur voiture. Les réseaux publics de bus sont également gratuits.

Des exemples de mesures à appliquer en France pour lutter contre la hausse des prix ?