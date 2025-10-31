Élue « plus belle vieille ville d'Europe », cette destination abrite une densité unique de sites touristiques

Le site de voyage Tourlane a dressé un classement des plus belles vieilles villes d’Europe. Voici celle qui a atteint la première place du classement et qui se distingue par son nombre de sites touristiques.

Vous avez envie de voyager et de découvrir une ville incontournable, mais vous ne savez pas quelle destination choisir ? Vous pouvez visiter les 15 plus beaux villages médiévaux de France, mais aussi suivre les recommandations du site de voyage Tourlane, qui a établi un classement des plus beaux centres historiques d’Europe. Pour dresser cette liste, 65 villes réparties dans cinq régions du monde ont été évaluées selon quatre indicateurs : l’importance culturelle et historique, l’âge du centre-ville, la popularité sur les réseaux sociaux et la facilité d’accès à pied.

Selon ce classement, la plus belle vieille ville européenne est celle de Cracovie, en Pologne. Cette ville, située à seulement 2 heures de Paris en avion, date du 7ème siècle.

La vieille ville de Cracovie est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978 et est réputée pour ses trésors architecturaux. Les forces de la ville ? Elle est presque entièrement piétonne et tous ses sites historiques sont situés au même endroit, dans un périmètre restreint.

Une vieille ville riche en histoire

Dans la vieille ville de Cracovie, il est possible d’admirer des bâtiments aux styles architecturaux différents comme le style roman, gothique, de la Renaissance et baroque. Vous pourrez visiter la grande place du Marché entourée de maisons bourgeoises, la Halle aux Draps de style Renaissance, la basilique Sainte-Marie ou encore le château du Wawel, une ancienne résidence des rois.

Crédit photo : iStock

“La vieille ville de Cracovie est un véritable trésor historique, abritant un nombre impressionnant d’attractions sur une superficie étonnamement petite. Cela permet de la visiter facilement à pied. Depuis la place du Marché avec sa Halle aux Draps historique, une courte promenade mène à l'église Sainte-Marie. Le chemin vers le Wawel passe par de charmantes ruelles bordées de cafés. En chemin, on découvre des petites places cachées, de vieilles portes et des cours pittoresques - chaque pas révèle le caractère unique de la ville”, ont déclaré les auteurs du classement, selon Krakow.

Des sites touristiques au même endroit

Pour visiter tous ces monuments, vous ne devrez faire qu’une très courte promenade car tous ces sites remarquables sont situés au même endroit. Aucune autre destination au monde ne concentre autant de sites touristiques dans un espace aussi réduit. Par chance, tout a été très bien conservé dans la vieille ville car cette dernière a été épargnée par les bombardements et les destructions lors de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la ville a gardé une véritable richesse architecturale et historique.

La visite guidée de la cité médiévale de Cracovie est au prix de 12 euros. Ainsi, cette ville a tout pour plaire : peu de marche, beaucoup de choses à découvrir et une visite guidée à petit prix.

En deuxième place du classement, on retrouve la ville de Naples, en Italie, suivie de Ratisbonne, en Allemagne. De belles idées de destinations pour découvrir des vieilles villes magnifiques et riches en histoire.