Cette ville européenne est la destination la moins stressante au monde, selon une étude

Vous voulez voyager sans stress ? Selon une étude, il existe une ville en Europe qui est la destination la moins stressante au monde. L’endroit idéal pour voyager en toute tranquillité.

Si vous avez des envies de voyage, vous devez prendre en compte plusieurs critères pour choisir votre destination. Le choix de votre séjour peut se baser sur ce que vous voulez découvrir : paysages, histoire, culture, gastronomie… Le climat peut également jouer un rôle important dans le choix de votre destination.

Mais parmi ces critères, un autre est important pour les Français : la tranquillité. En effet, de nombreux touristes veulent avant tout voyager sans stress. Si vous en faites partie, n’hésitez pas à visiter ces pays les plus reposants au monde. Si vous préférez les villes, l’une d’elles est la destination idéale.

Crédit photo : iStock

Des destinations peu stressantes

En effet, une ville européenne a récemment reçu le titre de destination la moins stressante au monde. Cette distinction a été donnée par l’indicateur Easy Breaks, créé par LateRooms, qui a élu la meilleure destination pour des vacances reposantes et sans angoisse.

Pour parvenir à ce résultat, 50 villes ont été comparées selon plusieurs critères comme “le coût de la vie, la durée de transfert depuis l’aéroport, le prix moyen des hôtels et la note moyenne de l’attraction touristique principale”, comme l’indique CNEWS.

Crédit photo : iStock

Une ville d’Europe de l’Est

Ainsi, la destination la moins stressante n’est autre que la ville de Cracovie, en Pologne, qui a récemment été élue "plus belle vieille ville d'Europe". Bien qu’elle soit de plus en plus prisée par les touristes, elle reste encore très accessible. Cette ville propose des prix attractifs et reste de petite taille, il est donc facilement possible de naviguer entre le centre-ville et l’extérieur grâce aux transports en commun. Le train relie le centre et l’aéroport en seulement 17 minutes, ce qui en fait l’un des transferts les plus rapides d’Europe.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, Cracovie est très agréable à visiter. Sa vieille-ville est classée au patrimoine mondial de l’Unesco et peut se visiter à pied. Les touristes peuvent également se détendre au parc Planty, une zone verte au coeur de la nature.

En deuxième place du classement, on retrouve la ville de Copenhague, au Danemark. Elle est suivie de Prague (République Tchèque), Berlin (Allemagne) et Venise (Italie). Aucune ville française ne figure dans le top 10 du classement. Il faudra donc partir de France pour profiter de vacances sereines, sans stress.