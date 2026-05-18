28 degrés tout l'été : voici la plage la plus chaude d'Europe

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Nissi Beach

Vous voulez faire le plein de chaleur cet été ? Voici la plage la plus chaude d’Europe, selon un récent classement.

Vous cherchez votre prochaine destination de vacances et vous avez envie de chaleur et de soleil ? Une récente étude réalisée par la société de transfert aéroportuaire Hoppa devrait vous aider. Les chercheurs ont analysé les meilleures plages d’Europe, comme cette plage au sable rose unique qui a été élue la plus belle d’Europe en 2026.

Nissi BeachCrédit photo : iStock

Pour cela, l’étude a analysé les plages selon plusieurs critères : les températures moyennes en été, le nombre d’heures d’ensoleillement, le temps de trajet entre l’aéroport et la plage, le prix moyen des hôtels 3 étoiles ainsi que les avis laissés par les voyageurs sur Google.

La plage la plus chaude

Si vous voulez faire le plein de chaleur cet été, l’étude a dévoilé la plage la plus chaude de l’Europe. Comme l’on pouvait s’y attendre, elle se situe dans le sud puisqu’il faut partir à Chypre pour la trouver.

Nissi Beach, à ChypreCrédit photo : iStock

Il s’agit de la plage Nissi Beach à Ayia Napa, au sud-est de l’île. Cette plage de 500 mètres est couverte de sable blanc et longée par des eaux turquoises. Si elle est chaude, c’est parce que la température est de 28 degrés en plein été en moyenne. Avec plus de 12 heures d’ensoleillement par jour, le froid et la pluie sont quasiment inexistants pendant la période estivale.

Autre point fort : cette destination reste abordable en comparaison avec d’autres lieux. Comptez environ 250 euros par nuit pour un hôtel face à la mer.

La suite après cette vidéo

Les meilleures plages d’Europe

L’étude a également mis en valeur d’autres destinations agréables en été, selon les critères que vous recherchez. Pour trouver la station balnéaire la plus accessible d’Europe, direction la plage de Praia de Faro, au Portugal. À Barcelone, vous trouverez la plage de Barceloneta qui est la plus recherchée d’Europe.

La plage BarcelonetaCrédit photo : iStock

Pour faire des économies, séjournez près de la plage de Falikari, à Rhodes, où les hébergements sont les plus abordables. Enfin, la plage de Kolovare, en Croatie, est la plus ensoleillée d’Europe.

Si vous voulez rester en France, optez pour ce petit coin de paradis à découvrir absolument. Pour un séjour en Europe, vous savez désormais où partir cet été pour vous reposer sur la plage et faire le plein de soleil.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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