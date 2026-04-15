Voici la ville la plus jeune de France, selon une étude

Dans quelle vie retrouve-t-on la population la plus jeune de France ? Pour le savoir, une startup a mené une étude à ce sujet et a dévoilé ses résultats.

En France, de nombreuses villes se distinguent par leur gastronomie, leur architecture, mais aussi leur population. À ce sujet, une question se pose : quelle est la ville où la population est la plus jeune ?

Pour répondre à cette interrogation, une étude a été menée par la startup Smappen, spécialiste du géomarketing. L’entreprise a dressé le palmarès des villes les plus jeunes de France en analysant des milliers de données de la base de l’Insee, parmi les villes de plus de 100 000 habitants.

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La ville la plus jeune de France

Selon l’étude, la ville la plus jeune de France est située dans le Grand Est puisqu’il s’agit de Nancy. En plus d’être réputée pour cette fleur à l’odeur particulière, cette ville abrite la population la plus jeune du pays.

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Sur les 104 199 habitants de Nancy, 24,10% ont entre 18 et 24 ans. Pour cette raison, Nancy est l’une des plus grandes villes étudiantes de France puisque 17,33% des habitants sont étudiants. Selon le site officiel de la ville de Nancy, l’offre culturelle, les logements, la vie sportive et festive sont adaptés aux plus jeunes.

Des villes jeunes

À l’inverse, cette ville française offre 5 000 euros pour que vous veniez y habiter, à cause du vieillissement de sa population. À la suite du classement des villes les plus jeunes de France, on retrouve Lille et Rennes. Une autre ville du Grand Nancy figure dans ce palmarès puisque Vandoeuvre-lès-Nancy arrive en sixième position, avec 22,49% de jeunes âgés entre 18 et 24 ans.

Vous savez désormais dans quelles villes vous rendre si vous voulez être entouré de jeunes.