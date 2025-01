-41 degrés en hiver : voici le village de France où il fait le plus froid

En France, il existe une commune surnommée “la petite Sibérie française”, et pour cause : l’hiver, les températures sont glaciales et descendent fréquemment sous la barre des -20 degrés.

En hiver, le froid s’installe et les températures chutent, passant sous la barre des 0 degrés. Toutes les régions de France sont impactées par ce changement de températures en hiver, bien que le temps puisse être plus doux dans le sud du pays. S'il existe une ville française méconnue où il fait très froid, saviez-vous qu'il y a également un village en France qui enregistre des records de froid absolus ?

Crédit photo : iStock

Dans ce village pas comme les autres, les hivers sont glacials puisque les températures descendent fréquemment sous -20 degrés et des records atteignant -41 degrés ont déjà été enregistrés. Voici de quel village il s’agit.

Le village le plus froid de France

Cette commune est située dans le Jura, près de la Suisse, à 1 000 mètres d’altitude. Il s’agit du village de Mouthe, surnommé “la petite Sibérie française”. En janvier, le mercure descend fréquemment sous la barre des -20 degrés et il gèle en moyenne un jour sur deux dans l’année, soit 176 jours par an, selon Météo France.

Crédit photo : iStock

Des records de températures négatives ont déjà été enregistrés dans cette commune. Le 13 janvier 1968, il a fait -36,7 degrés à Mouthe, et jusqu’à -41,2 degrés le 17 janvier 1985. Cette dernière température a battu le record de froid absolu en France.

Mais pourquoi fait-il si froid à Mouthe ? Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d’abord, ce village est situé dans une valée en forme de cuvette. Ainsi, l’air froid s’accumule quand il n’y a pas de vent. En plus de cela, les forêts sont trop éloignées du village pour pouvoir le protéger de l'air glacial. Enfin, la neige au sol augmente les déperditions de chaleur.

Crédit photo : iStock

S’il fait très froid l’hiver, l’été peut également être chaud à Mouthe : comptez 35,7 degrés le 31 juillet 1983. Aujourd’hui, un peu plus de 1 000 habitants vivent dans ce village au climat rude. Si vous aimez le froid, vous savez désormais où vous rendre cet hiver en France. Si vous voulez partir un peu plus loin, voici la ville la plus froide du monde, qui enregistre des températures incroyables.