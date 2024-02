Cette ville française méconnue est la plus froide du pays avec sa température glaciale

Il n’y a pas que les villes situées en montagne qui connaissent des températures très basses en hiver. D’autres villes de l’Hexagone situées en-dessous des 500 mètres d'altitude connaissent également un mercure bien bas à l’année. Découvrez celle qui détient la première place de la commune la plus froide de France.

Qui a dit qu’il ne faisait froid qu’en altitude ? Beaucoup de villes françaises situées en-dessous des 500 mètres d’altitude ont un faible mercure qui pourrait faire croire à n’importe quel visiteur que la ville se trouve en montagne.

Grâce aux données de Météo-France, il est possible de dresser un classement des 20 villes les plus froides de France qui comptent plus de 5000 habitants et situées à moins de 500 mètres d’altitude. Vous allez voir que ces dernières ne sont pas gâtées niveau température à l’année.

En tête de ce classement, on retrouve la commune de Langres, dans la Haute-Marne, à 466 mètres d’altitude. Comme dans beaucoup de villes de la région Grand Est, la température moyenne annuelle de Langres ne dépasse pas les 10° Celsius. La moyenne de Langres est de 9,8°C pour être exacte.

Les villes du Grand Est sont les plus froides de France

Crédit photo : Christophe Finot/ Wikipedia

Langres est connue pour ses fortifications et sa citadelle. Ses remparts se sont construits sur 2000 ans. Leur construction a commencé à la fin du IIIème siècle pour se terminer au XIXème siècle lors de derniers aménagements. C’est également à la même période qu’est construite la citadelle en forme d’étoile.

Si vous voulez la visiter, il fera peut-être trop froid en hiver (en janvier, la température minimale atteint les -1,3°C et la maximale 3,4°C), mais le temps sera idéal en été. En effet, Langres jouit d’un climat continental et bénéficie d’un été doux où la température maximale est de 23,5°C.

Pour les plus téméraires qui n’ont pas peur du froid, Langres est suivie de Nancy et d’Épinal sur le podium. Leur température moyenne annuelle est de 10°C, un peu frais lorsque l’on veut profiter de la magnifique architecture de Nancy avec sa Place Stanislas et sa basilique Saint-Epvre. Ou d’Épinal, réputée pour son château et sa basilique Saint-Maurice.