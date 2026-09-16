En automne, cette ville de Crète garde sa mer chaude et retrouve des prix plus doux, avec des vols entre 175 et 320 euros

Vous avez envie de prolonger l’été et de faire le plein de soleil en automne sans faire de trou dans votre budget ? Découvrez cette île grecque qui a tout pour plaire.

L’automne approche, les journées raccourcissent et les premières envies de retrouver le soleil se font sentir. Pour prolonger l’été, septembre et octobre offrent encore de belles occasions de s’évader. Certaines destinations méditerranéennes permettent de combiner promenades, découvertes et pauses au bord de l’eau, comme cette ville italienne idéale pour faire le plein de soleil en automne. Le plaisir tient aussi au changement de rythme : partir après les grandes vacances permet d’envisager un séjour moins centré sur la foule estivale et davantage sur ce que l’on souhaite vraiment découvrir.

En Grèce, une autre destination réunit justement plusieurs ingrédients pour une escapade de quelques jours : une vieille ville aux façades colorées, un port chargé d’histoire et une région où les plages côtoient les montagnes. À l’automne, la perspective est séduisante : profiter d’une mer encore agréable pour la baignade tout en explorant les environs. Il ne s’agit pas de retrouver partout l’ambiance du mois d’août, mais de savourer une autre façon de voyager, en alternant visites, balades et moments de détente selon la météo et ses envies.

À Chania, des ruelles colorées et un port vénitien à découvrir à pied

Il s’agit de Chania, également appelée La Canée, dans l’ouest de la Crète. Cette ville fait partie des lieux à visiter absolument en Crète. Le Guide du Routard recommande notamment de la découvrir au printemps ou à l’automne et souligne qu’elle constitue une bonne base pour explorer l’ouest de l’île. De quoi envisager un séjour qui ne se limite pas à la plage, avec un point de départ pour rayonner dans la région.

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Dans la vieille ville, la promenade permet d’admirer les demeures vénitiennes et leurs façades colorées. Le quartier de Topanas, à l’ouest du port, se prête particulièrement à cette découverte. Le Routard y décrit un ensemble de ruelles où se côtoient bâtiments anciens, boutiques et tavernes. Plutôt que de traverser les lieux en suivant uniquement un itinéraire, accordez-vous le temps de regarder les détails : une entrée, une façade ou une perspective au détour d’une rue peuvent devenir les petits souvenirs du voyage.

Le vieux port vénitien constitue un autre point de repère pour découvrir Chania. On peut l’intégrer à une première promenade, puis y revenir à un autre moment de la journée pour profiter d’une lumière différente. C’est aussi une manière simple d’organiser ses visites : commencer par le front de mer, poursuivre dans les ruelles, puis faire une pause avant de repartir. Pour une première journée sur place, ce programme laisse le temps de prendre ses marques sans multiplier les déplacements.

Le charme de cette étape tient justement à la possibilité de ralentir. Une matinée peut être consacrée à la vieille ville, suivie d’un déjeuner et d’une balade plus courte dans l’après-midi. Les amateurs de photographie pourront privilégier les façades et les vues sur le port, tandis que ceux qui préfèrent découvrir une ville sans programme précis pourront simplement se laisser guider par les rues. Inutile de chercher à tout voir immédiatement : garder du temps libre permet aussi de revenir dans un quartier apprécié.

Pour choisir votre hébergement, réfléchissez donc au rythme souhaité. Loger près des endroits que vous comptez visiter à pied peut simplifier le séjour. Si vous recherchez surtout le repos, renseignez-vous également sur l’environnement du logement et son exposition au bruit. Le Routard signale notamment que les abords du port peuvent être animés le soir en saison. L’adresse la plus photogénique ne correspond pas forcément à toutes les envies : l’emplacement mérite autant d’attention que les photos de la chambre.

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Plages, villages et balades : profiter de l’ouest de la Crète après l’été

Au-delà de Chania, l’ouest de la Crète permet de varier les paysages. Montagnes, oliveraies, villages et bord de mer composent le décor des excursions dans la région. Selon vos préférences, vous pourrez consacrer une journée à une promenade, à la découverte du patrimoine ou à une sortie sur la côte. L’intérêt est de pouvoir alterner les ambiances : après les ruelles de la vieille ville, une escapade dans les environs apporte une autre dimension au séjour.

Pour les baignades, gardez toutefois un programme souple. Une mer encore chaude après l’été ne signifie pas que chaque journée sera propice à rester sur la plage. Le vent, la pluie et les conditions locales peuvent modifier vos projets, particulièrement à mesure que l’automne avance. Consultez les prévisions avant de choisir votre sortie et réservez les moments les plus favorables au bord de l’eau. Les visites de Chania pourront trouver leur place les jours où vous aurez moins envie de vous baigner.

Les randonnées et les excursions en bateau font également partie des possibilités évoquées pour découvrir la région. Avant de partir, vérifiez les conditions d’accès, la difficulté du parcours ou le maintien de la sortie auprès de l’organisateur. Une balade courte et une journée de marche ne demandent pas la même préparation. Pour quelques jours de vacances, mieux vaut sélectionner des activités adaptées à votre rythme que remplir chaque journée au risque de passer davantage de temps dans les transports qu’à profiter des paysages.

Côté budget, l’automne peut offrir des tarifs plus intéressants qu’en pleine saison, mais le coût dépend des dates et des prestations choisies. À titre indicatif, comptez une fourchette de 175 à 320 euros pour le vol, à vérifier au moment de réserver, avec une durée moyenne annoncée d’environ 3 h 30. Le prix du billet mérite d’être regardé dans le détail : les bagages, les éventuelles escales et les transferts peuvent modifier le montant final. Comparez également plusieurs dates si vous disposez d’un peu de souplesse.

Pour estimer le budget total, ajoutez l’hébergement, les repas et les déplacements prévus sur place. Quelques journées consacrées aux promenades dans Chania peuvent s’alterner avec une excursion dans les environs, sans multiplier systématiquement les activités payantes. Vous pourrez ainsi adapter le séjour à vos priorités : davantage de découvertes, plus de temps à la plage ou simplement le plaisir de vous installer quelques jours dans une ville méditerranéenne.

Avec sa vieille ville, son port et les paysages de l’ouest crétois à explorer, Chania offre ainsi plusieurs façons de prolonger l’été. Une escapade à composer à son rythme, en gardant une place pour les baignades, les découvertes et les pauses improvisées.