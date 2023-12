Voici les 5 villes de France où les habitants sont le plus malpolis, selon une étude

Quelles sont les villes françaises où l’on recense le plus d’impolitesse ? Voici une question qui a été posée à 1 500 sondés dans le cadre d’une étude. Découvrez les résultats.

Vivre en ville est totalement différent d’une vie à la campagne. Si certaines villes de France sont connues pour être agréables, d’autres le sont moins… à cause de leurs habitants. C’est ce que démontre une récente étude réalisée par Preply, une plateforme dédiée à l’apprentissage des langues et des cultures.

Pour mener cette étude, les chercheurs ont interrogé 1 500 habitants des 15 plus grosses villes de France. Les personnes sondées ont répondu à des questions sur la fréquence à laquelle elles sont confrontées à des comportements impolis en ville. Parmi les comportements irrespectueux, il y a par exemple le fait d’être absorbé par son téléphone en public, de ne pas ramasser les excréments de son chien sur le trottoir ou encore d'être bruyant dans les espaces publics, comme les transports en commun.

Les chercheurs ont ensuite analysé les données récoltées afin de classer les villes françaises les plus impolies sur une échelle de 1 à 10, 10 reflétant le summum de l’impolitesse. Selon les résultats de l’étude, les villes françaises où les habitants sont les plus polis sont Toulouse, Strasbourg et Rennes. Mais où vivent les Français les moins polis ?

Les villes les moins polies de France

À la première place de ce classement, on retrouve la ville de Lyon. En plus des nombreuses incivilités mentionnées plus haut, une mauvaise habitude est très fréquente dans cette ville : la majorité des habitants ne prennent pas la peine de remercier le chauffeur quand ils sortent d’un transport en commun. Un comportement qui n’a pas plu aux personnes sondées et qui fait de Lyon la ville la plus impolie de France.

Crédit photo : iStock

En deuxième position, on retrouve Marseille, qui souffre déjà d’une mauvaise réputation à cause de son taux de criminalité élevé et des nombreux trafics de drogue. La troisième position est décernée à Nice, une autre ville du Sud de la France. Si les Niçois ne sont pas réputés pour leur politesse, ce sont toutefois les habitants qui laissent le plus de pourboires au restaurant.

Bien que cela puisse en étonner certains, Paris se classe quant à elle en quatrième position. “Bien qu’un petit nombre de personnes sondées attribuent leur réputation d’impolitesse aux Parisiens, Paris n’arrive qu’en quatrième position”, souligne l’étude.

Enfin, Lille est la cinquième ville française la plus impolie. Il s’agit de la seule ville du Nord à figurer dans ce classement. En plus d’être réputée pour ses impolitesses, Lille est connue pour être l’une des villes les moins généreuses de France puisqu’un Lillois sur deux ne laisserait pas de pourboire au restaurant.