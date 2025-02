Unique au monde, cette île française redevient espagnole dès le 1er février

Située au milieu du fleuve Bidassoa, frontière naturelle entre la France et l’Espagne, l’île des Faisans a la particularité d’être le seul territoire au monde à changer de pays tous les six mois.

Soyez rassurés, la France ne vient pas de perdre une guerre de territoires dont on n’aurait jamais entendu parler contre l’Espagne. Dans le Pays basque, un petit bout de terre inhabité vient de changer de gouvernance, ce samedi 1er février, passant de la France à l’Espagne.

Située entre Hendaye et Irun, l’île des Faisans mesure à peine 130 mètres de long et 15 mètres de large, en plein coeur du fleuve Bidassoa qui constitue une frontière naturelle entre la France et l’Espagne. Contrairement à ce que son nom indique, l’île ne regorge pas de faisans mais de quelques ragondins et palmipèdes.

Crédit photo : D.R.

Mis à part ces espèces animales, elle est inhabitée par les humains. Pourtant, elle fait l’objet d’une particularité unique au monde car les deux pays frontaliers s’échangent la souveraineté de l’île tous les six mois. Il s’agit, politiquement parlant, d’un condominium, c’est-à-dire que plusieurs États y exercent une souveraineté de manière alternée.

Crédit photo : OpenMap

Ainsi, depuis ce samedi 1er février jusqu'au 31 juillet, l’île des Faisans passe sous la souveraineté espagnole, avant de redevenir française du 1er août au 31 janvier. Cette gouvernance alternée est le fruit du traité des Pyrénées, signé sur cet île en 1659 après 24 réunions, valant au territoire le surnom d’”île de la Conférence”.

Un vice-roi pour une île inhabitée

Le traité avait mis fin à des décennies de guerre entre les Habsbourg et les Bourbons, fixant définitivement les frontières actuelles entre la France et l’Espagne. Le traité avait également conclu au mariage entre l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche, et Louis XIV, qui eut lieu l’année suivante.

Cependant, ce n’est qu’en 1856, avec le traité de Bayonne, que la souveraineté alternée sur le territoire a été instaurée. Une alternance politique qui est toujours en vigueur à ce jour. Si la curiosité vous prend d’aller faire un tour, son accès est tout simplement interdit, à l’exception des employés municipaux d’Hendaye et d’Irun en charge de son entretien.

Crédit photo : D.R.

L’île est seulement visitée à chaque passation d’autorité lors de laquelle se tient une cérémonie solennelle avec les militaires et représentants des deux pays. Quant au régent de l’île, le commandant de la marine à Saint-Sébastien devient le vice-roi de l’île.

Un titre honorifique qui reviendra, dans six mois, au délégué de la mer et au littoral (DML) des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Pour l’anecdote, cette fonction a été occupée par l’écrivain Pierre Loti à deux reprises entre 1892 et 1898.