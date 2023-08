Sur quelles plages de France y a-t-il le plus de méduses ? Cette application permet de le découvrir !

On vous l’accorde, se retrouver nez à nez avec une méduse ou pire encore, se faire piquer par ses filaments, n’a rien de plaisant en vacances. Voici la solution.

Bien que les méduses soient des animaux marins emblématiques et fascinants, elles n’en restent pas moins dangereuses. En effet, croiser leur route dans l’eau, sur la plage, peut parfois s’avérer douloureux. La raison ? Avec leur aspect transparent et leurs filaments gélatineux, les méduses peuvent piquer l’Homme et provoquer ainsi des brulures douloureuses. En plein été, alors que les plages sont remplies, les risques sont encore plus élevés.



Heureusement, afin de faciliter la vie des vacanciers, le site méduseo.com a mis en place un système dans le but de répertorier toutes les plages de France où se trouvent des méduses en temps réel. Une application disponible sur iOS et Android, créée par Jérémy Deverdun, un ingénieur de recherche en imagerie médicale, en 2019.

Comment ça marche ?

À l’image de l’application Waze, qui indique le trafic et les radars en temps réel, Méduseo indique la présence de méduses, grâce à ses utilisateurs qui envoient des données. Pratique, non ? Selon le média Sud-ouest, tout le monde peut devenir contributeur sur la plateforme et informer de la présence de ces animaux marins : “nous recevons entre 100 et 400 signalements par jour, dans l’instant pris en compte pour les cartes. Plus il y aura de contributeurs, plus l’application fournira des données précises. Mon rêve serait de travailler avec les maîtres nageurs des 2 400 plages de France. Ils sont les premiers à y observer les arrivées de méduses”, a indiqué Jérémy Deverdun au média. L’objectif final ? Réussir à proposer des prévisions à J+1. L’outil est pour l’instant disponible au Portugal, Italie, Royaume-Uni, Maroc, États-Unis, Australie et bientôt au Japon et en Afrique.

Quelles plages de France sont les plus touchées par les méduses ?

Selon la plateforme, il y aurait de nombreuses méduses sur les côtes de la Nouvelle Aquitaine. La carte du site montre également la présence “forte” de méduses à Saint-Cyr sur Mer ou encore à La Valette du Var et même à Bornes les mimosas ou encore sur les plages de Saint-Tropez. Prudence donc.

