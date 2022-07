Ce photographe animalier s'est réveillé de sa sieste sous un arbre avec... un guépard endormi contre lui

En Afrique du Sud, une femelle guépard ayant aperçu un photographe en train de somnoler s’est blottie contre lui pour faire la sieste à ses côtés.

Dolph Volker est un photographe animalier au grand coeur. Cet amoureux des animaux travaille comme bénévole au Cheetah Experience, une association basée en Afrique du Sud qui recueille des espèces en voie de disparition. En effet, le sanctuaire abrite un grand nombre de félins, dont des guépards, des servals, des lions mâles non reproducteurs ou encore des léopards.

Crédit Photo : Cheetah Experience / Facebook

Depuis le décès de son chien bien-aimé, Dolph Volker s’est donné pour mission de lutter pour les droits des animaux et sensibiliser le grand public sur la préservation des espèces menacées.

Le photographe tisse des liens avec un guépard

Il y a sept ans, le photographe a vécu une expérience inoubliable et extraordinaire. Tout a commencé lorsque ce dernier s’est octroyé un petit somme sous un arbre après une longue journée au soleil.

Alors qu’il dormait paisiblement, une femelle guépard prénommée Eden - un brin curieuse - s’est approchée de lui pour le renifler avant de faire la sieste à ses côtés. Sans surprise, les légers coups de tête du mammifère ont réveillé Dough.

Crédit Photo : Dolph Volker

Crédit Photo : Dolph Volker

Armé de sa caméra, l’ami des bêtes n’a pas hésité à immortaliser ce moment exceptionnel. Sur les images, Eden fait preuve de beaucoup de tendresse envers son nouvel ami : elle le câline, le mordille, lui donne des coups de langue et se blottit contre lui.

Cette rencontre a eu un impact sur la vie de Dough. Aujourd’hui, celui que l’on surnomme «le charmeur de guépard» documente et décortique sur sa chaîne YouTube les comportements des carnassiers.

Crédit Photo : Dolph Volker

Crédit Photo : Dolph Volker

Vous l’ignorez peut-être, mais le guépard est le félin le plus menacé d’Afrique. L’animal le plus rapide au monde sur terre est victime de braconnage et de la perte de son habitat.