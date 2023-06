Un chat inscrit au Loof peut avoir un prénom officiel et un nom usuel. Voici 100 idées de prénom de chat en t faciles à retenir pour vous et votre matou.

Un chat devant son griffoir Crédit : Svetlana Sultanaeva

Prénoms de chat en t pour mâle et femelle

En France, un chat de race inscrit au Loof doit suivre le système des noms conformément à celui du Loof pour les chiens. Le principe est le même, que vous ayez une femelle ou un chat mâle. C’est-à-dire qu’une lettre est attribuée à chaque année de naissance pour le choix du prénom de l’animal.

Tous les chats nés au cours d’une année auront donc un nom commençant avec la même initiale. Si votre matou fait partie de ceux qui doivent porter un nom commençant avec la lettre «t», vous pouvez choisir parmi les prénoms suivants:

1 - Timéon : c’est un nom de chat original et unique qui sonne mélodieux et peut être utilisé pour un félin calme et gracieux.

2 - Topaz : ce nom est inspiré de la pierre précieuse topaze et conviendrait à un chat dont la couleur de pelage rappelle cette teinte.

3 - Toumy: un nom mignon et ludique n’a pas de signification spécifique, mais il peut être utilisé pour un chat joueur et espiègle.

4 - Treize : c’est le nombre13 en français. Ce nom original et mystérieux pourrait convenir à un chat noir ou superstitieux.

5 - Twitti : c’est un nom qui évoque les oiseaux et le chant. Il est adapté pour un chat qui miaule beaucoup ou qui est vif et agile.

6 - Thunder : ce nom signifie « tonnerre » en anglais est puissant et dynamique. Il conviendrait à un chat énergique et bruyant.

7 - Tennessee : c’est un nom inspiré de l’État du Tennessee aux États-Unis qui pourrait convenir à un chat explorateur ou indépendant.

8 - Tuesday : ce nom signifie « mardi » en anglais. Il est simple et facile à retenir. Il peut être utilisé pour un chat né un mardi.

9 - Tetris : il s’agit du nom d’un célèbre jeu vidéo qui sera amusant pour un chat agile et joueur.

10 - Tiboo : un nom doux et affectueux sans signification spécifique, mais il peut convenir à un chat aimant et câlin.

11 - Tchoupi : tiré du célèbre dessin animé «Tchoupi, ce nom est mignon et ludique pour un chat.

12- Tobago : un nom exotique pour un chat qui évoque des images de soleil, de plage et de paysages tropicaux.

13 - Trixie : un nom souvent associé à une personnalité espiègle et enjouée, parfait pour un chat joueur et farceur.

14 - Terton : un nom unique et mystérieux sans aucune signification précise, mais qui peut convenir à un chat mystique ou énigmatique.

15 - Taro : ce nom d’origine japonaise fait référence à la plante taro ou à un prénom masculin. Il est court et facile à prononcer.

16 - Titania : d’origine grecque, ce nom majestueux est fait pour un chat gracieux et élégant.

17 - Terror : ce nom audacieux signifie “terreur” en anglais. Il convient à un chat avec une personnalité dominante et intrépide.

18 - Tsurumi : c’est un nom d’origine japonaise qui peut être utilisé pour un chat d’origine japonaise ou pour rendre hommage à la culture japonaise.

19 - Tunes : c’est un nom qui évoque la musique et qui correspond à un chat dont le propriétaire est un passionné de musique.

20 - Tahiti : ce nom évoque des images de plages de sable blanc et d’eaux turquoise. Il convient à un chat qui inspire la détente et la beauté.

Noms pour chat en deux syllabes en "t"

Un chat dégustant ses croquettes dans un bol en céramique Crédit : NataliaBelay

N’oubliez pas qu’une fois que le prénom administratif de votre chat est écrit au Loof, il ne peut pas être modifié. Pour un nom facile à prononcer et simple à retenir pour votre chat, nous vous proposons une liste de prénoms courts, composés de 2 syllabes.:

1 - Tango : un nom vif et dynamique pour un chat agile et joueur, avec un tempérament enjoué.

2 - Teddy : doux et adorable, ce nom est parfait pour un chat câlin et affectueux qui rappelle un ourson en peluche.

3 - Tessa : ce nom féminin délicat et élégant est idéal pour une chatte gracieuse et charmante.

4 - Tobby : un nom ludique et enjoué pour un chat espiègle et joueur qui aime explorer son environnement.

5 - Tommy : un nom classique et intemporel qui convient à un chat de tout âge et de toute personnalité.

6 - Tonka : un nom puissant qui conviendrait bien à un chat fort et robuste.

7 - Tootsie : ce nom doux et amusant évoque la légèreté et la joie. Il est parfait pour un chat femelle espiègle et plein de vie.

8 - Turbo : un nom qui évoque la vitesse et l’énergie pour un chat extrêmement actif et rapide.

9 - Twix : c’est un nom gourmand inspiré de la célèbre barre pour un chat gourmand ou qui a une robe avec des nuances de caramel.

10 - Tycoon : un nom original qui évoque le succès et la prospérité pour un chat qui possède une personnalité dominante et charismatique.

11 - Tylie : un nom féminin synonyme de grâce et d’élégance pour une chatte qui dégage une aura de douceur et de beauté.

12 - Tazzy : ce nom énergique et espiègle est parfait pour un chat joueur et plein de vie.

13 - Tinker : ce mot signifie “bricoleur” ou “bidouilleur” en anglais. C’est un nom approprié pour un chat curieux et astucieux qui aime explorer.

14 - Taffy : ce nom sucré et joyeux est inspiré de la confiserie. Il est parfait pour un chat doux et aimable.

15 - Tiki : c’est un nom exotique et mystérieux adapté à un chat ayant une personnalité intrigante et envoûtante.

16 - Titan : un nom puissant et imposant qui conviendrait à un chat de grande taille ou au tempérament dominant.

17 - Tuffy : ce nom évoque la résistance et la robustesse. Il est approprié pour un chat courageux et déterminé.

18 - Taya : ce nom féminin doux et élégant est idéal pour une chatte délicate et charmante.

19 - Tali : un nom court et simple à la sonorité mélodieuse pour un chat affectueux et aimant.

20 - Tito : un nom amical et convivial adapté pour un chat sociable et qui s’entend bien avec tout le monde.

Noms usuels originaux pour chat commençant par un "t"

Un chat se tenant sur le trottoir d’un jardin avec des arbres autours Crédit : Nils Jacobi

Le Loof respecte l’ordre alphabétique par rapport à l’attribution des prénoms administratifs de tous les chats enregistrés en France. Il est réglé par la Fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines Félines. Pour des raisons de praticité, certaines lettres sont mises de côté. Si vous recherchez une liste de noms commençant avec la lettre “t”, en voici plusieurs autres:

1 - Tagada : un nom ludique et sucré pour un chat espiègle et doux.

2 - Tigrou : un nom emprunté au personnage bondissant et énergique du célèbre livre de Winnie l’Ourson pour un chat qui aime sauter et jouer avec enthousiasme.

3 - Tequila : ce nom est relatif à la célèbre boisson alcoolisée d’origine mexicaine. Il conviendrait à un chat avec une personnalité vive et exubérante.

4 - Tartine : c’est un nom mignon et délicieux pour un chat câlin et qui apporte de la joie.

5 - Titi : un nom court et amical pour un chat vif et agile.

6 - Titou : c’est la version affectueuse du prénom Titi. Ce nom doux et attendrissant convient à un chat aimant et attentionné.

7 - Toby : ce nom amical et facile à prononcer convient à un chat de tout âge et de toute personnalité.

8- Tora : signifie “tigre” en japonais. C’est un prénom puissant et sauvage pour un chat qui évoque la force et la grâce d’un tigre.

9 - Toupie : un nom joyeux et joueur pour un chat qui aime se dépenser et jouer avec enthousiasme.

10 - Tarzan : c’est un nom puissant et sauvage pour un chat qui aime explorer et qui a une nature aventurière.

11 - Tina : un nom doux et féminin pour une chatte élégante et charmante.

12 - Thanos : ce nom est celui du célèbre méchant de l’univers Marvel. Il est adapté pour un chat avec une personnalité dominante et charismatique.

13 - Tofu : ce nom est léger et amusant. Il est idéal pour un chat qui a une personnalité douce et calme.

14 - Toscane : un nom élégant et raffiné pour un chat mâle ou une femelle qui évoque l’élégance et la beauté.

15 - Trésor : c’est un nom qui évoque la valeur et la préciosité. Il est approprié pour un chat considéré comme un véritable trésor par son propriétaire.

16 - Totoro : ce nom fait référence au personnage principal du célèbre film d’animation japonais “Mon voisin Totoro”. Il est parfait pour un chat qui apporte de la joie et de la magie.

17 - Tempura : un nom original inspiré du plat de friture japonais et qui convient à un chat qui éveille les sens.

18 - Tomisha: un nom doux et féminin pour désigner les chats femelles.

19- Tao : ce nom est inspiré de la philosophie chinoise. Il est parfait pour un chat qui inspire la tranquillité.

20 - Toblerone : un nom amusant et gourmand, inspiré de la célèbre barre de chocolat suisse. C’est un prénom idéal pour un chat gourmand ou qui a une robe avec des nuances de chocolat.

Si vous avez un matou au pelage gris, les noms suivants ont été extraits de la liste de l’année 2022. Ils conviennent aussi bien aux chatons qu’aux chats adultes :

Tempête

Toundra

Tisha

Tigris

Tison

Tashi

Tarmac

Toundra

Tabby

Tundra

En revanche, si votre animal n’est pas un chat de race, mais qu’il est tout de même né en 2022, vous pouvez lui attribuer un prénom commençant avec d’autres lettres que «T».

Noms en t pour chat mâle

Une femme respirant la santé avec ses animaux autour d’elle Crédit : TatyanaGl

Le choix des prénoms est très large pour la grande majorité des matous, mais il se réduit pour les chats de race. À chaque lettre de l’alphabet correspond une nouvelle année. Pour 2022, c’est la lettre “T” qui est mise en valeur. Voici quelques noms commençant avec cette lettre et conforment aux exigences du pédigrée Loof :

1 - Tornade : relatif à la force et la vivacité du vent tourbillonnant, ce prénom est adapté pour un chat agile et plein d’énergie.

2 - Tokyo : le nom de la capitale du Japon, un prénom original pour un chat qui apporte une touche d’exotisme.

3 - Tyx : un nom court et mystérieux pour un chat qui a une aura énigmatique.

4 - Tex : un nom simple et facile à retenir qui convient à un chat au tempérament calme et réservé.

5 - Toshi : c’est un prénom d’origine japonaise qui signifie “intelligent” ou “sage”. Il est idéal pour un chat qui dégage une intelligence et une sagesse particulières.

6 - Tori : ce nom court et mignon sert à désigner les chats femelles.

7 - Tornado : renvoyant à la puissance et à la force dévastatrice d’une tornade, ce nom convient pour un chat dynamique et indomptable.

8 - Tortie : un nom abrégé pour “tortoiseshell”, relatif à la robe tachetée caractéristique de certains chats. Il convient à un chat ayant une robe tortie et un tempérament unique.

9 - Trent : un nom fort et masculin qui évoque la robustesse et la fiabilité.

10 - Trooper : Trooper signifie “soldat” en anglais. C’est un choix approprié pour un chat courageux et protecteur.

11 - Truffle : c’est un nom gourmand, pour un chat gourmand ou qui a une robe avec des nuances foncées.

12 - Titus : un nom majestueux et distingué pour un chat qui a une présence royale.

13 - Tidus : ce nom fait référence au personnage principal du jeu vidéo “Final Fantasy X”. Il est idéal pour un chat aventurier.

14 - Thor : c’est le nom du puissant dieu nordique du tonnerre et de la foudre. Ce prénom est idéal pour un chat qui dégage une aura de puissance.

15 - Titanium : relatif à la solidité et la résistance du métal du même nom, ce prénom convient à un chat fort et résilient.

16 - Turtle : signifie “tortue” en anglais. C’est un prénom approprié pour un chat qui a un tempérament calme et paisible.

17 - Tiger : Tiger signifie “tigre” en anglais. C’est un prénom puissant et sauvage pour un chat ou un chaton qui évoque la force et la beauté d’un tigre.

18 - Twitter : c’est un prénom amusant et original pour un chat qui apporte de la joie et de la vivacité.

19 - Thalès : d’origine grecque, c’est un prénom approprié pour un chat qui dégage une aura de sagesse.

20 - Taco : un nom amusant et gourmand, inspiré du célèbre plat mexicain.

Autrement, vous pouvez aussi miser sur l’un des noms commençant avec la lettre «T» de la liste suivante pour apporter de l’originalité à l’appellation de votre animal de compagnie félin:

Toyger: pour un minet au caractère de soldat, téméraire et intrépide.

Toast: un nom gourmand pour un chat calme et doux.

Trotro: un prénom idéal pour un petit chaton et pour un matou dynamique.

Tooky: un nom adapté à un minet aventurier et joueur.

Tuba: un nom qui rappelle la mer, idéal pour un minet fougueux.

Taurus: un nom évoquant la force pour un matou débordant d’énergie.

Trevor: une appellation adaptée à un chat gris ou un chat tigré.

Tiga: une appellation parfaite pour un chat avec un caractère prononcé.

Techno: l’appellation idéale pour un matou débordant de vie.

Tapioca: un nom doux et délicieux pour un chat au tempérament calme.

Notez que ces noms conviennent également à d’autres animaux dans le cas où vous n’auriez pas de chat.