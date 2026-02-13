22% des Français sont prêts à quitter leur partenaire s'il n'aime pas les animaux, selon un sondage

À l’approche de la Saint-Valentin, une question se pose : êtes-vous sur la même longueur d’onde que votre partenaire ? Certains sujets peuvent diviser, comme les animaux, puisque 22% des Français sont prêts à rompre si leur partenaire n’aime pas les animaux.

Il y a de l’amour dans l’air ! La Saint-Valentin approche et tandis que certains célibataires vont redoubler d’efforts pour trouver l’amour, des couples n’hésiteront pas à se rendre dans les meilleures adresses pour partager un moment romantique et gourmand.

Crédit photo : iStock

À l’occasion de la fête de l’amour, une enquête Ipsos a été effectuée pour Santévet sur le lien entre les couples et les animaux. En effet, ces derniers peuvent être un sujet conflictuel dans une relation si les deux partenaires sont en désaccord.

Un frein pour les relations amoureuses

La suite après cette vidéo

D’après l’enquête, 67% des Français affirment qu’ils ne pourraient pas se lancer dans une relation amoureuse avec une personne qui n’aime pas les animaux. Plus important encore, 22% sont prêts à rompre avec leur partenaire si celui-ci rejette leur animal de compagnie.

Crédit photo : iStock

Les animaux peuvent être un vrai débat au sein d’un couple, notamment quand on sait que 29% des jeunes veulent que leur chat ou leur chien dorment dans leur lit. Les animaux ont une vraie importance dans nos vies puisque 69% des Français les considèrent comme un membre de la famille, 36% comme un enfant et 39% comme un meilleur ami.

“À travers cette enquête, nous avons souhaité mieux comprendre la place des chats et chiens au sein des foyers français. Cela s’inscrit pleinement dans notre mission d’entreprise dédiée à comprendre et nourrir le lien entre les animaux de compagnie et les humains. Les résultats démontrent que les 18-35 ans, plus particulièrement, nouent des liens extrêmement forts et fusionnels avec leurs animaux de compagnie, les considérant bien souvent comme des membres de leur famille, voire comme des enfants”, a indiqué Hugues Salord, président de Santévet, à Doctissimo.

L’animal au centre des préoccupations

La génération Z serait particulièrement attachée aux animaux. À l’occasion de la Saint-Valentin, 21% des 18-24 ans porteraient une attention particulière à leur animal en lui offrant un petit jouet ou en redoublant d'affection. Dans la vie quotidienne, les jeunes seraient prêts à changer de travail si celui-ci ne leur laisse pas assez de temps pour s’occuper de leur animal de compagnie.

75% des jeunes affirment également que leurs activités, comme leurs sorties, leurs vacances et leur rythme au quotidien, sont influencées par la présence de leur animal. Enfin, 72% seraient prêts à déménager pour le bien-être de leur chat ou leur chien.

En définitive, les jeunes sont prêts à sacrifier leur travail et leur logement pour leur animal de compagnie… ainsi que leur relation amoureuse.