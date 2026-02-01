Un couple n'arrive pas à vendre son appartement à 300 000 euros et le fait gagner via une tombola à 10 euros le ticket

Par |

Appartement à vendre

Direction les Hautes-Pyrénées, où un couple a organisé une tombola pour vendre son appartement qui ne trouve pas d’acheteur.

Bonne initiative ou mauvaise idée ? Une chose est sûre : cette décision va faire parler ! On vous explique !

Un couple originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées) pensait vendre facilement son appartement. Il faut dire que ce logement réunit tous les critères pour plaire. Le hic ? Aucun acheteur ne semble intéressé.

Balcon cosy d'un appartement Crédit Photo : iStock

Un appartement spacieux

D’une surface de 130 m², la propriété contient trois chambres et abrite une terrasse, selon les informations rapportées par le site spécialisé Maison & Travaux.

Disponible sur le marché depuis janvier 2025, ce bien spacieux est vendu au prix de 300 000 euros. Mais celui-ci n’attire pas l’attention.

Clé d'un appartementCrédit Photo : iStock

Pour pallier ce problème, les propriétaires des lieux se sont inspirés d’une tendance pour le moins originale pour trouver un acheteur. Ils ont décidé d’organiser une tombola nationale à 10 euros le ticket afin de trouver un acheteur.

« On s’est dit qu’on allait le proposer à gagner contre un ticket à10 euros, un peu comme une tombola », confie le couple, cité par nos confrères.

Une tombola encadrée par un notaire

À travers ce jeu-concours, les vendeurs espèrent ainsi écouler 40 000 tickets à 10 euros. Le montant total s’élèverait donc à 400 000 euros. Une coquette somme qui pourrait leur rapporter 100 000 euros supplémentaires.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette pratique est légale. Par ailleurs, elle est encadrée par un règlement. Un notaire a été mandaté pour « garantir la légalité du tirage au sort et l’encadrement des fonds », souligne le magazine.

Un couple en train de parler avec un notaireCrédit Photo : iStock

S’ils n’atteignent pas leur objectif, les Tarbais procéderont malgré tout au tirage au sort. La personne gagnante récoltera la somme ! Le couple a aussi pour but d’avoir un coup de publicité.

« On espère que ça fera parler de nous, mais surtout que ça permettra à quelqu’un de réaliser son rêve ».

Source : Maison & travaux
Suivez nous sur Google News
Appartement Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Eduard et Angeline Cuyvers
Le plus vieux couple d’Europe fête ses 83 ans de mariage !
Immeuble situé près de la place de l’Église Saint-Baudile à Nîmes (Gard)
« Ils ont eu peur et sont partis pieds nus » : excédée que son logement soit squatté, elle choisit une méthode radicale pour les déloger
Margaret French (à gauche), Cody Coppola et Janie (en bas, à droite)
Fiancés, ils rencontrent une femme et décident de se marier tous les trois
Brett et Tracy Denson
Deux inconnus quittent leurs partenaires infidèles, se fiancent, et invitent leurs ex à leur mariage
L'homme en cavale lors de son arrestation
« Papa joue à cache-cache » : un meurtrier dénoncé à la police par... sa fille de 6 ans