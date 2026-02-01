Un couple n'arrive pas à vendre son appartement à 300 000 euros et le fait gagner via une tombola à 10 euros le ticket

Direction les Hautes-Pyrénées, où un couple a organisé une tombola pour vendre son appartement qui ne trouve pas d’acheteur.

Bonne initiative ou mauvaise idée ? Une chose est sûre : cette décision va faire parler ! On vous explique !

Un couple originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées) pensait vendre facilement son appartement. Il faut dire que ce logement réunit tous les critères pour plaire. Le hic ? Aucun acheteur ne semble intéressé.

Crédit Photo : iStock

Un appartement spacieux

D’une surface de 130 m², la propriété contient trois chambres et abrite une terrasse, selon les informations rapportées par le site spécialisé Maison & Travaux.

Disponible sur le marché depuis janvier 2025, ce bien spacieux est vendu au prix de 300 000 euros. Mais celui-ci n’attire pas l’attention.

Crédit Photo : iStock

Pour pallier ce problème, les propriétaires des lieux se sont inspirés d’une tendance pour le moins originale pour trouver un acheteur. Ils ont décidé d’organiser une tombola nationale à 10 euros le ticket afin de trouver un acheteur.

« On s’est dit qu’on allait le proposer à gagner contre un ticket à10 euros, un peu comme une tombola », confie le couple, cité par nos confrères.

Une tombola encadrée par un notaire

À travers ce jeu-concours, les vendeurs espèrent ainsi écouler 40 000 tickets à 10 euros. Le montant total s’élèverait donc à 400 000 euros. Une coquette somme qui pourrait leur rapporter 100 000 euros supplémentaires.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette pratique est légale. Par ailleurs, elle est encadrée par un règlement. Un notaire a été mandaté pour « garantir la légalité du tirage au sort et l’encadrement des fonds », souligne le magazine.

Crédit Photo : iStock

S’ils n’atteignent pas leur objectif, les Tarbais procéderont malgré tout au tirage au sort. La personne gagnante récoltera la somme ! Le couple a aussi pour but d’avoir un coup de publicité.