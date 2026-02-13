Trompée par son compagnon, elle enlève sa maîtresse avec l'aide de sa fille... et la force à sauter d'un pont

Aux États-Unis, une femme jalouse s’est rendue chez la maîtresse de son compagnon. Avec l’aide de sa fille, elle l’a emmenée au bord d’un canyon et l’a forcée à sauter dans le vide.

Dans l’Alabama, aux États-Unis, une sombre histoire de vengeance s’est produite. En 2021, Loretta Carr, une femme âgée de 46 ans, a appris que son compagnon avait une maîtresse, Mary Isbell, 37 ans. En apprenant la nouvelle, Loretta a immédiatement voulu se venger, de la plus terrible des manières.

Crédit photo : X / 20 Minutes

Dans la nuit du 18 octobre, Loretta et sa fille Jessy, âgée de 24 ans, se sont rendues au domicile de Mary Isbell pour la confronter. Elles auraient toutes les deux agressé la trentenaire et l'auraient tirée de force jusqu’à leur véhicule.

Obligée de sauter

La suite après cette vidéo

Les femmes ont ensuite rejoint le point de vue de Wolf Creek, qui surplombe un canyon. Là, Loretta s’est attachée à la barrière du belvédère pour ne pas tomber et a forcé Mary Isbell à sauter dans le vide. Ce n'est pas la première fois qu'une telle vengeance a lieu. En janvier dernier, une femme folle de jalousie a lancé un disque de 10 kg dans le visage de la maîtresse de son petit ami dans une salle de sport.

Crédit photo : Flickr

La disparition de Mary Isbell a été signalée par l’ancien compagnon de Loretta, le 27 décembre 2021, soit près de deux mois après sa disparition. Selon Le Parisien, le corps a finalement été retrouvé dans le canyon, au bas du belvédère, deux ans plus tard.

La prison à perpétuité

La famille de Mary Isbell s’est beaucoup mobilisée pour obtenir justice pour la jeune femme.

“Cet acte insensé a brisé une famille. Une mère perd sa fille, des soeurs perdent leur soeur et un fils perd sa mère. Cette famille a traversé une épreuve terrible, mais elle nous a accompagnés, ainsi que les forces de l’ordre, tout au long de cette procédure et s’est montrée d’un soutien indéfectible. Je vous prie de continuer à prier pour cette famille qui tente de surmonter cette épreuve”, a indiqué Summer Summerford, procureure, sur son compte Facebook.

À l’approche du jugement, Loretta Carr a décidé de plaider coupable afin d’éviter la peine capitale. Sa fille avait fait la même chose l’année dernière et avait écopé de 40 ans de prison. De son côté, Loretta a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir enlevé Mary Isbell ainsi que de la prison à perpétuité pour l’avoir tuée.