Elle découvre que son ex-petit ami vivait dans son grenier 12 ans après la fin de leur relation

Alors qu'elle suspectait une présence dans son grenier, une femme y a retrouvé son... ex-petit ami qui l'espionnait.

L'histoire a de quoi faire sourire, mais elle a tout de même donné de sacrées sueurs froides à la victime.

Une femme, qui avait l'étrange impression d'être épiée à son domicile, a retrouvé son ex-petit ami dans son... grenier, 12 ans après sa séparation. Bien caché à l'abri des regards, ce dernier s'était introduit dans les combles du logement afin d'espionner son ancienne compagne.



Crédit photo : DR

Intriguée par « des bruits étranges » dans son grenier, elle y surprend son… ex

Cette histoire, qui fait froid dans le dos, remonte à 2012 et s'est déroulée dans la ville de Rock Hill en Caroline du Sud (États-Unis).

Un soir de septembre, cette année-là, une certaine Tracy, mère célibataire de 5 enfants, entend « des bruits étranges » provenant du grenier alors qu'elle s'apprête à se coucher. Si elle n'y prête guère attention dans un premier temps, elle commence néanmoins à s'inquiéter lorsque ces sons s'intensifient au point de faire bouger le plafond, duquel tombent des clous.

Angoissée, Tracy envoie donc son fils aîné, âgé de 20 ans, inspecter les combles, mais celui-ci, qui ne s'aventure pas bien loin, n'observe rien de suspect. Bien que rassurée, la mère de famille craint de nouveau pour sa sécurité lorsque ces bruits reviennent de plus belle. Elle décide alors de faire appel à son neveu pour aller regarder de plus près dans le grenier. Ce dernier grimpe ainsi dans les combles puis commence à regarder partout autour de lui.

Le jeune homme traverse d'abord « un monceau d’appareils de chauffage et de climatisation, de boîtes, d’albums photos », puis il se fige soudainement en tombant nez à nez avec un homme dormant « dans un sac de couchage ». Le neveu de Tracy reconnaît immédiatement l'ex-compagnon de la mère de famille, qu'il n'avait pourtant pas revu depuis 12 ans, lorsque le couple s'était séparé.

Crédit photo : iStock

Pris la main dans le sac, l'homme, âgé de 44 ans, va alors prendre la fuite sans dire un mot, sous le regard médusé de son ex-compagne. Interrogée par les médias locaux, Tracy racontera plus tard que cet homme, un repris de justice toxicomane avec lequel elle avait entretenu une relation pendant 1 an, l'espionnait depuis le grenier depuis environ 2 semaines à travers une bouche de ventilation.

Sorti de prison depuis peu, cet individu avait la ferme intention de reconquérir Tracy, mais il n'aura fait que l'effrayer.