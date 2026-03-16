49% des Français font dormir leur chien ou leur chat dans leur chambre, selon un sondage

Selon un récent sondage, 49% des Français font dormir leur animal de compagnie, soit leur chien ou leur chat, dans leur chambre. Une part non négligeable d’entre eux dorment également avec leur animal dans leur lit. En faites-vous partie ?

Si vous avez un chien ou un chat comme animal de compagnie, vous aimez sans doute passer tout votre temps avec lui. Chez certaines personnes, cela implique également leur temps de sommeil. En effet, selon une étude Ipsos réalisée pour Santévet auprès de 2 000 personnes, 49% des Français font dormir leur chien ou leur chat dans leur chambre.

Crédit photo : iStock

Il n’est donc pas rare en France de dormir près de son animal de compagnie. Plus précisément, la manière dont vous dormez avec votre animal révèle tout sur la relation que vous avez avec lui.

Dormir dans la même pièce que son animal

D’après le sondage, les jeunes adultes sont les plus concernés par cette habitude puisque 62% des 18-24 ans dorment avec leur chien ou leur chat.

La suite après cette vidéo “À travers cette enquête, nous avons souhaité mieux comprendre la place des chats et chiens au sein des foyers français. Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre mission d’entreprise : nourrir le lien unique entre les animaux de compagnie et les humains. Les résultats démontrent que les 18-24 ans, plus particulièrement, nouent des liens extrêmement forts et fusionnels avec leurs animaux de compagnie, notamment en dormant dans la même pièce qu’eux, ce qui est symboliquement très parlant”, a indiqué Santévet, selon des propos rapportés par TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Si autant de Français dorment avec leur animal, c’est avant tout parce qu’il y a des bienfaits à cela. En effet, dormir avec un chien serait plus bénéfique que de dormir avec un être humain car la présence de l’animal facilite l’endormissement, fait baisser la pression artérielle et procure une présence rassurante.

Un chien ou un chat dans le lit

Si les Français sont nombreux à dormir dans la même pièce que leur animal, d’autres vont encore plus loin. En effet, 39% des propriétaires de chats affirment qu’ils dorment avec leur animal dans leur lit, contre 19% des propriétaires de chiens.

S’il existe des bienfaits à cette pratique, il est important de prendre quelques précautions. Pour ne pas prendre de risque pour votre santé, votre animal doit être vacciné et vermifugé, d’autant plus s’il dort dans votre chambre ou dans votre lit. Si vous avez un chien, il est recommandé de nettoyer régulièrement ses pattes et de le laver au moins une fois par semaine. Et bien sûr, ce comportement est à proscrire si vous êtes allergique aux poils d’animaux.