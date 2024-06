À 15 ans, il pêche un poisson blanc extrêmement rare, la vidéo fait le buzz

Edwards Tarumianz, 15 ans, a eu une prise par comme les autres lors d’une partie de pêche : il a attrapé un poisson-chat totalement blanc.

Edwards Tarumianz est un jeune garçon passionné de pêche. À l’âge de 15 ans, il a été l’auteur d’une prise incroyable qui lui a valu de nombreuses félicitations. Le jeune homme était sur le bateau du capitaine Richard Simms, sur la rivière Tennessee, quand il a pêché un poisson tout blanc.

En 30 ans d’activité, Richard Simms n’a jamais vu ça : le jeune homme a pêché un poisson-chat totalement blanc. Seules ses nageoires étaient roses, comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur YouTube par le capitaine.

“Vous pouvez pêcher toute votre vie sans jamais attraper, ni même voir, un autre poisson comme celui-là. Je pêche le poisson-chat depuis 30 ans et c’est le premier albinos à monter dans mon bateau ! Edwards est l’un des jeunes hommes les plus polis que j’ai jamais eus sur le bateau et l’un des pêcheurs de 15 ans les plus accomplis que je connaisse. C’était une matinée très spéciale, couronnée par un poisson-chat unique que je n’ai jamais vu auparavant et que je ne reverrai peut-être jamais”, a indiqué le capitaine à Santé+.

Un poisson atteint de leucisme

Les biologistes ne connaissent pas exactement la raison pour laquelle ce poisson est blanc. En réalité, il n’est pas albinos car ses yeux sont colorés et non roses. Cependant, il pourrait être leucistique, une maladie similaire à l’albinisme qui entraîne une absence presque totale de pigmentation de couleur. Mais contrairement à l’albinisme, les êtres atteints de leucisme ont les yeux colorés.

“Quoi qu’il en soit, nous sommes tous d’accord : c’est une prise exceptionnelle et rare”, a déclaré un porte-parole de la Tennessee Wildlife Resources Agency.

Une pêche mémorable dont le garçon et le capitaine se souviendront encore longtemps.