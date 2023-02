À 30 ans, voici le plus vieux chien de tous les temps et un secret se cache derrière sa longévité

Deux semaines après avoir annoncé que Spike était le chien le plus âgé du monde, le livre Guinness des records est revenu sur sa décision après avoir découvert la date de naissance de Bobi, un chien âgé de 30 ans.

D’après le livre Guinness des records, le chien le plus vieux du monde est actuellement un rafeiro de l’Alentejo (ou mâtin de l'Alentejo ) âgé de 30 ans et 266 jours. Il vit actuellement au Portugal où il fait le bonheur de son maître.

Crédit Photo : Guinness World Records

Le toutou, prénommé Bobi, n’est pas seulement le plus chien vivant au monde, il est aussi le plus vieux chien de tous les temps. Il bat ainsi le record de Bluey, un berger australien qui s’est éteint à à l’âge de 29 ans et 5 mois.

La date de naissance de Bobi - 11 mai 1992 - a été confirmée par le service médical de la municipalité de Leiria, ainsi que par la SIAC, une base de données d'animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais et gérée par l'Union nationale des vétérinaires.

Crédit Photo : Guinness World Records

Le chien n’a jamais été attaché ou tenu en laisse

La boule de poils a passé toute sa vie dans le village de Conqueiros, au Portugal, avec la famille Costa.

«J’avais huit ans. Mon père était chasseur et nous nous avons toujours eu beaucoup de chiens», a expliqué Leonel Costa, le propriétaire de l’animal, au Guinness World Records.

Selon ses dires, l’un de principaux facteurs de la longévité du chien est de vivre dans un «environnement calme et paisible», loin des villes. À noter que le quadrupède n’a jamais été attaché ou tenu en laisse. Son activité préférée consistait à gambader autour de la ferme.

Crédit Photo : Guinness World Records

Aujourd’hui, le canidé passe beaucoup de temps à traîner dans le jardin avec ses amis chats. En raison de son âge avancé, il a désormais du mal à marcher et à voir. Il s’octroie aussi des siestes après les repas.

Bobi se rend régulièrement chez le vétérinaire du coin. Par chance, il se porte bien malgré ses petits soucis de santé.

Crédit Photo : Guinness World Records