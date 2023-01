Ce Chihuahua est devenu le plus vieux chien du monde après avoir été recueilli alors qu'il vivait dans la rue

La palme du chien le plus âgé du monde vient d’être attribuée à Spike, un chihuahua qui a pointé le bout de son museau il y a 23 ans.

Le 7 décembre dernier, Spike, un adorable chihuahua, s’est vu attribuer le titre de «chien le plus âgé au monde» par le livre Guinness des records. Le toutou, âgé de 23 ans, coule des jours heureux auprès de sa propriétaire, une certaine Rita Kimball.

Crédit Photo : Livre guinness des records

La boule de poils a été trouvée sur le parking d’une épicerie située dans l’Ohio (États-Unis), il y a environ 13 ans. À l’époque, Spike était âgé de 10 ans et son état de santé était préoccupant.

C’est dans ce contexte que Rita Kimball a décidé de lui offrir un toit pour la vie après avoir eu vent de sa situation. Comme le précise le magazine Insider, l’âge du quadrupède a été déterminé par plusieurs vétérinaires.

Selon les spécialistes, la date de naissance du chihuahua serait comprise entre juillet et novembre 1999. À noté que ces derniers se sont appuyés sur une série de preuves et de documents.

Le chien mène une vie paisible dans un ranch

Depuis son adoption, le chien au doux pelage vit dans un ranch dans le comté de Preble. Son activité préférée consiste à rendre visite aux animaux de la ferme.

En raison son âge avancé, le canidé - qui mesure 22.86 cm et pèse 5.85 kg - souffre de cécité partielle et d’une perte auditive.

«Quand Spike était plus jeune, il essayer d’intimider les vaches et les chevaux en aboyant et en essayant de les poursuivre», a expliqué la propriétaire de l’animal au Guinness World Records.

Avant d’ajouter : «Aujourd’hui, les animaux se contentent de le fixer et ne bougent même plus».

Le Guinness World Records a annoncé le record de Spike jeudi 19 janvier via une publication Facebook.

