Des animaux rares et exceptionnels viennent d'intégrer le zoo de Londres

Une nouvelle exposition a été inaugurée au zoo de Londres afin de mettre en lumière des reptiles et des amphibiens rares et menacés. Une exposition étonnante et immersive pour découvrir de nouvelles espèces toutes plus incroyables les unes que les autres.

Le zoo de Londres a inauguré une nouvelle exposition intitulée “La vie secrète des reptiles et des amphibiens” le 29 mars dernier. Au total, plus de 30 nouvelles espèces ont été accueillies dans le zoo londonien. Ces créatures sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. On peut par exemple découvrir des poulets de montagne des Caraïbes, des salamandres géantes chinoises, des lézards crocodiles ou encore des tortues à grosse tête.

Cette exposition immersive est l’occasion pour le public de découvrir des espèces étonnantes et fragiles, mais aussi de comprendre l’importance de les protéger. En effet, ces espèces sont rares et en danger.

Des espèces rares et menacées

C’est le cas des poulets de montagne des Caraïbes, aussi connus sous le nom de grenouilles de Montserrat. Menacés d’extinction, ces amphibiens ont failli disparaître à cause d’un champignon mortel. Ils ont été récupérés dans les Caraïbes en 2009 avant d’être transportés en avion pour être mis en sécurité. Au zoo de Londres, ces grenouilles vivent dans une unité sécurisée afin d’être protégées des maladies.

Crédit photo : London Zoo

Les salamandres géantes chinoises sont les plus grands amphibiens au monde. Victimes de la contrebande, les salamandres ont été sauvées en 2016 et dorénavant, les soigneurs espèrent qu’elles vont se reproduire afin de pérenniser l’espèce.

Les tortues à grosse tête font partie des espèces “edge”, ce qui signifie qu’elles ont une constitution génétique et une apparence inhabituelles. En effet, ces tortues ont une énorme tête, une queue très longue et un plastron presque plat. Menacées par le trafic d’animaux sauvages, elles ont été recueillies au zoo de Londres, qui est devenu le premier zoo européen à élever ces tortues pas comme les autres.

De son côté, le lézard crocodile est un reptile menacé car on compte aujourd’hui plus que 1 000 individus à l’état sauvage, raison pour laquelle il est important de protéger cette espèce afin d’assurer sa survie.

Crédit photo : London Zoo

En accueillant ces reptiles et amphibiens, le zoo de Londres va en profiter pour en apprendre plus sur leur comportement et leur mode de vie, ce qui va aider les scientifiques à trouver des solutions pour améliorer leurs chances de survie dans la nature. Les bénéfices générés par l’exposition vont aider à financer le programme de conservation et d’élevage en captivité du zoo de Londres.