Brésil : découverte d'une nouvelle espèce d'amphibien géant plus vieille que les dinosaures

Au Brésil, des paléontologues ont découvert un crâne d’une espèce d’amphibien inconnue à ce jour. Cet amphibien aurait vécu il y a 250 millions d’années, soit avant les dinosaures !

La planète Terre regorge de mystères qui restent encore à découvrir qui peuvent nous en apprendre plus sur son évolution et celle de ses habitants. À l’intérieur de l’État brésilien de Rio Grande do Sul, des paléontologues ont mené des fouilles parmi les roches d’une ferme dans la zone rurale de la ville de Rosario do Sul.

À cet endroit, ils ont découvert le crâne d’une nouvelle espèce d’amphibien géant qui aurait vécu il y a environ 250 millions d’années, ce qui correspond au début du Trias, bien avant l’apparition des dinosaures. Une découverte qu'ils ont publié dans la revue scientifique brésilienne Unipampa.

Contrairement aux amphibiens actuels, ceux de cette époque préhistorique étaient gigantesques et dominaient leur environnement, avec un mode de vie très similaire des crocodiles et des caïmans que nous connaissons aujourd’hui.

Crédit photo : Márcio Castro / Unipampa

Un survivant de la plus grande extinction de masse de l’histoire

Si le crâne a été découvert en août 2022, il a subi de nombreuses analyses et un délicat processus de nettoyage pour débarrasser la roche du fossile. Les paléontologues brésiliens ont identifié ce crâne comme appartenant à une espèce inconnue jusqu’à maintenant : le Kwatisuchus rosai.

Le terme “Kwati” fait référence au mot “tupi” qui signifie “museau long”. En effet, la tête de l’animal était longue et pointue, à l’image des crocodiles actuels. L’amphibien est considéré comme un survivant de la plus grande extinction de masse de l’histoire de la planète.

Crédit photo : Márcio Castro / Unipampa

Selon les scientifiques, le Kwatisuchus appartenait au groupe des temnospondyles, qui étaient des amphibiens carnivores, de grande taille, qui peuplaient les écosystèmes aquatiques. Ils pouvaient atteindre jusqu’à 5 mètres de longueur même si le spécimen découvert devait mesurer environ 1,5 mètre.