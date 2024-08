Comment réagir si vous trouvez un animal abandonné ?

Les chiens et les chats errants sont de plus en plus nombreux chaque année dans les rues. Si vous en croisez un, voici les gestes à adopter !

Selon la Société Protectrice des Animaux (SPA), il y a eu 16498 abandons d'animaux domestiques recensés entre le 1er mai 2023 et le 31 août 2023. Malheureusement, l’été est la période la plus propice pour ces abandons. Ces milliers de chiens, chats et autres animaux de compagnies sont retrouvés dans la nature, que ce soit sur le bord des routes ou dans les rues.

Ainsi, les probabilités de vous retrouver nez à nez avec un animal domestique abandonné grimpent fortement durant la période estivale. Que faut-il faire dans ce genre de circonstances ? Voici les bons gestes à adopter en fonction du comportement de l’animal vis-à-vis de vous !

Si l’animal ne se laisse pas approcher, il est préférable de se tenir à distance pour éviter d’être blessé. Le meilleur réflexe à avoir est d’appeler la mairie, le commissariat ou la fourrière qui viendront intervenir. L’animal sera envoyé à la fourrière qui pourra vérifier s’il possède un moyen de l’identifier avec son collier, un tatouage ou une puce pour contacter le propriétaire. En cas d’une impossibilité d’identification, la fourrière peut le confier à une association de protection animale ou l’euthanasier au bout de huit jours.

Crédit photo : iStock

De nombreux dispositifs pour les animaux abandonnés

Dans le cas où l’animal se laisserait approcher, vous pouvez essayer de récupérer une adresse ou un éventuel numéro d’identification sur son collier, un tatouage ou une puce. Avec ces informations, vous pourrez ensuite contacter l’I-CAD, gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France, que ce soit via leur site en ligne ou l’application Filalapat. Par ailleurs, n’hésitez pas à vérifier si l’animal n’est pas recherché par son propriétaire en consultant les affiches dans les rues ou en contactant les vétérinaires ou associations dans les environs.

Crédit photo : iStock

Enfin, il vous est possible de contacter directement une association de protection animale pour savoir si elle a la capacité de prendre l’animal en charge ou si elle peut l’identifier. Vous pouvez aussi contacter le numéro de signalement des maltraitances animales, le 3677, qui a été mis en place par le Conseil national de la protection animale (CNPA). Leur ligne téléphonique est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 19h en semaine, et de 10h à 17h en week-end.

Pour rappel, l’abandon d’un animal domestique ou d’un animal sauvage expose son propriétaire à de lourdes sanctions. Un tel acte est en effet puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, selon l’article R521-1 du Code pénal.