Ce calmar géant de 4,5 mètres a été découvert échoué sur une plage en Afrique du Sud

Mardi 16 août, un calmar géant de 4,5 mètres de long a été découvert échoué sur le rivage, en Afrique du Sud. Une autopsie va être réalisée pour connaître les causes de la mort de l’animal.

Les krakens sont des monstres marins qui passionnent et alimentent les mythes depuis de nombreuses années. Selon la légende, ces calmars géants faisaient la terreur des marins car ils attaquaient les navires dans les eaux au Nord de l’Europe.

Crédit photo : @TimDee4

Mardi 16 août, un calmar géant a été découvert échoué sur la plage de Scarborough, dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. L’animal, appartenant à l’espèce Architeuthis dux, mesurait 4,5 mètres de long.

« Bien que d’autres grands calmars existent, je suis à peu près certain qu’il s’agit d’un véritable calmar géant », a déclaré Mike Vecchione, zoologiste au Smithsonian’s National Museum of Natural History de Washington.

Un calmar géant découvert en Afrique du Sud

Ce calmar géant ressemble fortement au célèbre kraken, car il possède des tentacules et des yeux de la taille d’une assiette, qui lui permettent de voir dans les profondeurs des océans. C’est la deuxième fois qu’une telle créature est retrouvée sur une plage d’Afrique du Sud cette année. Le premier s’était échoué à environ 10 kilomètres de la plage de Scarborough, le 30 avril dernier. Cet animal mesurait 3,5 mètres de long.

Giant squid close ups - wrecked this morning on Scarborough beach, just north of the Cape of Good Hope: pic.twitter.com/m7YqL9H9gQ — Tim Dee (@TimDee4) August 16, 2022

La carcasse du calmar va être examinée par des scientifiques afin de connaître les causes de sa mort. Habituellement, cet animal vit dans les eaux glaciales, entre 500 et 1 000 mètres de profondeur. Selon les premières hypothèses, le kraken a pu s’aventurer à la surface pour se nourrir, et a pu être heurté par l’hélice d’un navire.

En apprendre plus sur les calmars géants

En plus de préciser les causes de la mort de l’animal, l’autopsie va permettre d’en apprendre plus sur cette espèce. Les calmars géants sont des animaux encore méconnus qui vivraient dans tous les océans du monde. Ils seraient surtout présents sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, dans les océans Pacifique et Atlantique.

Selon la légende, ces créatures immenses pourraient mesurer jusqu’à 20 mètres de long. Pour l’instant, aucun calmar de cette taille n’a été découvert.