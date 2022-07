Air France ne transportera plus de singes vers des laboratoires

Après des années à transporter des singes pour les emmener dans des laboratoires, la compagnie aérienne Air France a décidé d’arrêter cette pratique.

Tous les ans, des milliers de singes sont capturés dans leur milieu naturel et expédiés dans des laboratoires pour faire des expériences. Ces primates sont généralement originaires d’Asie et de l’Île Maurice. Chaque année, on estime que 10 000 singes sont expédiés de l’île.

Crédit photo : iStock

Jusqu’à présent, Air France était la seule grande compagnie aérienne à transporter les singes de leur pays d’origine aux laboratoires. Ces dernières années, de grandes compagnies ont refusé de transporter les primates, mais Air France n’avait pas arrêté cette pratique.

Air France arrête le transport de singes

Après ce trafic, qui a duré près de 20 ans, la compagnie Air France a finalement annoncé qu’elle allait arrêter de transporter les singes, une fois que ses engagements contractuels seront terminés.

Crédit photo : iStock

Cette décision a été saluée par les associations protectrices des animaux, qui ont lutté pendant de nombreuses années pour que cette mesure soit mise en place.

« D'innombrables singes seront épargnés d’immenses souffrances, car le commerce du transport de singes a reçu un autre coup dur : aujourd’hui, après une campagne PETA de longue haleine, Air France a annoncé mettre fin à toutes les expéditions de singes vers des laboratoires à la fin de son contrat actuel. Air France est la dernière grande compagnie aérienne commerciale à entasser des caisses de singes terrifiés dans ses soutes et à les envoyer se faire torturer et tuer dans des laboratoires du monde entier », a félicité l’association PETA.

Si la décision d’Air France est une excellente nouvelle, le combat de l’association PETA ne s’arrête pas là. Dorénavant, elle souhaite cibler la compagnie Egyptair, qui aurait expédié 5 000 primates dans des laboratoires américains, afin de faire des expériences.