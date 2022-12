Alaska : des biologistes secourent un ourson polaire orphelin et lui offrent une nouvelle vie

En novembre dernier, des spécialistes de la faune sauvage ont secouru un ours polaire orphelin en Alaska. L’animal errait seul sur un champ pétrolifère.

Il y a plusieurs semaines, un ourson polaire orphelin qui errait sur un champ pétrolifère en Alaska a été transféré dans un zoo pour assurer sa survie. Depuis, l’ursidé au pelage blanc s’épanouit dans son nouvel environnement.

L’ours blanc était en danger

L’animal sauvage a été repéré dans la région reculée de Prudhoe Bay par des biologistes américains du Fish and Wildlife Service. Ils se sont rendus sur place pour évaluer la situation par eux-mêmes.

Vous l’ignorez peut-être, mais les oursons vivent généralement avec leur mère jusqu’à l’âge de deux ans. Durant ce laps de temps, ils apprennent comment chasser et autres techniques de survie.

De son côté, le jeune mammifère âgé de dix mois ne semblait pas avoir bénéficié d’un tel enseignement. Afin d’assurer sa survie, les spécialistes de la faune sauvage ont fait le choix difficile de le confier au zoo d’Anchorage, qui dispose des installations et de l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de l’ours.

Cette décision a été notamment été prise car l’ours blanc a adopté un comportement familier avec les humains. Son attitude a soulevé des inquiétudes quant aux conflits potentiels entre la population locale et les ours.

«La décision de retirer cet ours de la nature n'a pas été prise à la légère(…) Notre principale préoccupation est le bien-être de l’ourson», a déclaré David Gustine, responsable du programme des ours polaires du parc, dans un communiqué.

Une nouvelle vie

Selon le parc animalier, le nouveau pensionnaire apprécie sa nouvelle vie : il joue et se roule dans la neige à longueur de journée. La boule de poils doit cependant prendre du poids pour être en pleine forme.

Le Fish and Wildlife Service affirme que l’ours ne sera pas réintroduit tout de suite dans la nature en raison de son comportement avec les humains et de son jeune âge : «Nous pensons que les zoos modernes et spécialisés offrent une grande qualité de vie aux ours».

