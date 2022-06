Ils font pousser des plantes pour attirer les abeilles et en retrouvent 6 000 dans leur maison

Aux États-Unis, un couple a décidé de protéger les abeilles en les accueillant dans son jardin. Cependant, une colonie de près de 6 000 insectes s’est installée dans la maison.

En couple, Thomas et Marylu Gouttierre sont des Américains qui œuvrent pour protéger les abeilles. Afin de préserver ces insectes pollinisateurs, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la biodiversité, ils ont voulu les attirer dans leur jardin. Pour cela, le couple a fait pousser des plantes appréciées par les abeilles, pour qu’elles puissent butiner et fabriquer du miel.

Cette astuce a très bien fonctionné… voire trop bien ! En effet, près de 6 000 abeilles se sont installées chez le couple, dans le mur en briques de la maison.

« En collant l’oreille contre le mur, on les entendait bourdonner », a raconté Thomas Gouttierre.

6 000 abeilles dans le mur d’une maison

Au départ, le couple n’a pas saisi l’importance de la situation. Ce n’est qu’au fil du temps, quand les deux habitants ont vu de plus en plus d’abeilles voler devant leurs fenêtres, qu’ils ont compris que quelque chose n’allait pas. Dans une chambre située à l’étage de la maison, Thomas et Marylu ont découvert qu'une trentaine d’abeilles s’étaient installées derrière le mur, en s'immisçant à l’intérieur de la maison via le système de chauffage.

Les habitants n’ont pas cédé à la panique et ont réfléchi aux solutions qui s’offraient à eux. Heureusement, ils n’ont pas décidé d’appeler un exterminateur d’abeilles, soucieux de la préservation de l’environnement et du bien-être animal.

« Notre première pensée était de savoir si nous devions appeler un exterminateur. Mais nous avons vu beaucoup de supers documentaires sur l’importance des abeilles pour polliniser le monde dans lequel nous vivons », a expliqué Thomas Gouttierre.

Les abeilles ont été délogées en toute sécurité

Finalement, Thomas et Marylu ont fait appel à des apiculteurs membres de l’Omaha Bee Club, une association qui agit pour la sauvegarde des abeilles. Si l’intervention a coûté 600 dollars au couple, elle a permis de préserver la colonie d’insectes sans avoir à la tuer. Sur place, les apiculteurs ont fait un trou dans le mur de la chambre et ont aspiré les abeilles, sans leur faire de mal. Ces dernières ont ensuite été placées dans une boîte de transport, et l’apiculteur les a installées dans son domaine, où elles seront en sécurité.

Dans la maison, les apiculteurs ont découvert trois nids de 5 centimètres d’épaisseur et 23 centimètres de diamètre. Selon les professionnels, près de 6 000 abeilles vivaient dans les murs de la maison.

Finalement, les propriétaires de la maison ont pu goûter le miel fabriqué par les abeilles qu’ils ont logées. Ce n’est pas la première fois que les apiculteurs de l’association Omaha Bee Club se déplacent pour déloger des abeilles. Lors de leur dernière intervention dans une maison, ils ont enlevé une colonie de 15 000 abeilles.