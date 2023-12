Amoureuses des animaux, elles achètent un gigantesque manoir pour l'offrir... aux chats

Un refuge pour chat bien particulier existe en Normandie. Situé dans un endroit peu habituel, celui-ci a été fondé par deux femmes qui ont osé un pari un peu fou.

Quand on aime, on ne compte pas !

Yvanie Levée et Élodie Dufresne en savent quelque chose puisque l'amour de ces deux femmes pour les chats les a poussées à se lancer dans un projet complètement fou.

Ces dernières ont en effet vendu leur maison respective pour acheter un... manoir et y installer un refuge destiné à accueillir des chats. Oui, vous avez bien lu !

Crédit photo : Association La Patte Normande

Elles achètent un manoir et le transforment en un... refuge pour chat

Depuis plusieurs mois, Yvanie et Élodie, ainsi que les trois enfants de cette dernière, vivent ainsi avec 45 félins dans leur gigantesque demeure, située à Bolleville (Seine-Maritime), une commune de 600 âmes à mi-chemin entre Rouen et Le Havre. Le mari d'Yvanie ainsi que les trois enfants d'Élodie les accompagnent dans cette folle aventure qui a démarré il y a... 12 ans.

À l'époque en 2011, Élodie et sa sœur fondent une association, baptisée « La patte normande au Havre », dont le but est de « recueillir des chats maltraités, abandonnés ou voués à la mort », précisent nos confrères de 76actu. Et durant les années qui suivent, le duo s'évertue à sauver des félins en détresse, travaillant « avec des familles d’accueil qui, le temps de trouver des adoptants, recueillent les chats ».

Avec le temps, les deux sœurs s'aperçoivent que les abandons se multiplient et que la place vient à manquer pour les refuges environnants. C'est alors que l'idée de s'offrir un lieu pour offrir un nouveau foyer à ces chats en détresse, commence à germer dans leur esprit. Aidées par leur maman Nadine, elles décident alors de vendre leur maison puis se mettent en tête de trouver un endroit suffisamment grand pour accueillir les familles et les chats. Un jour en visitant un vieux manoir en vente, elles tombent immédiatement amoureuses de la bâtisse et décident de l'acheter.

« C’était une évidence pour nous, le lieu idéal, situé entre Le Havre et Rouen, à l’écart d’habitations, plus de quatre hectares de terrain avec un clos-masure magnifique et un colombier qui date du XVIIIe siècle », se remémore Élodie.

Crédit photo : Association La Patte Normande

Crédit photo : Association La Patte Normande

Aujourd'hui bien installée, toute la petite troupe cohabite avec 45 chats, âgés de 3 mois à 16 ans, mais aussi avec un chien.

Dans son jus, le manoir a subi quelques travaux depuis l'achat, mais certaines rénovations sont nécessaires. De plus Élodie et Yvanie souhaitent modifier l'un des bâtiments de la propriété afin d'en faire un centre de soin, ainsi qu'une agence d'accueil destinée aux familles susceptibles d'adopter les chats. Toutes ces rénovations ont un coût : 50 000 euros. Mais pour le moment, le refuge n'a besoin que de 10 000 euros pour achever la première phase de la restauration.

C'est pourquoi une cagnotte a été lancée en ligne et, à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, celle-ci a d’ores et déjà permis de récolter près de 8 000 euros.