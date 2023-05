Alerte job de rêve : une riche famille cherche une nounou pour leur chat qui vivrait dans leur manoir de rêve

Une famille australienne très fortunée a mis en ligne une annonce étonnante. Et il se pourrait que ce soit un job de rêve pour de nombreuses personnes. Explications.

À la recherche du job idéal ? Celui-ci pourrait vous plaire. Avis aux amateurs de manoirs et de petits chats, cette famille australienne a une offre de rêve à vous faire. Comme le rapporte le site LADbible, une riche famille est à la recherche d'une nounou à plein temps pour rejoindre leur maison de Sydney. La mission ? S'occuper à temps plein de leur chat. Oui, vous avez bien lu.

Crédit : Unsplash

Une offre d’emploi alléchante

Sur l’annonce partagée par le site Seek, on peut lire le détail de l’offre. L’intitulé du poste est “nounou pour animaux de compagnie pour un chat incroyable". Et le détail est intéressant : "Ne manquez pas cette occasion unique de vous occuper d'un animal à plein temps et de vous concentrer uniquement sur les soins et l'amour d'un seul chat. Il s'agit d'un rôle privé basé dans la région de la banlieue est de Sydney. Ce poste nécessitera quelqu'un qui est disponible pour vivre à temps plein et rester à la maison pour s'occuper de notre magnifique chat”, précise l’annonce. Et ce n’est pas tout.

Le détail sur le logement est également précisé : "Vous disposerez de votre propre chambre et de toutes les installations d'une magnifique et belle maison. Ce poste conviendrait uniquement à une personne seule qui n'a pas son propre animal de compagnie, étant donné qu'il s'agit d'un poste d'habitation." L’annonce précise que seuls “les candidats sérieux sont appelés à postuler”.

Vous l’aurez compris, ce job consiste à vivre en Australie, dans un manoir pour s’occuper d’un chat. Le rêve, non ?



Crédit : Unsplash