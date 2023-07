Ce chat a remporté un prix grâce à ses aptitudes extraordinaires

En Angleterre, un chat d’assistance qui entend pour sa maîtresse sourde vient de remporter un prix national. Une récompense entièrement méritée.

Zebby n’est pas un chat comme les autres. En effet, la boule de poils âgée de deux ans est en réalité un animal d'assistance. Son rôle ? Il est un précieux soutien pour sa maîtresse sourde.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses aptitudes ne sont pas passées inaperçues. Lundi 17 juillet, le félin a remporté le prix national «chat de l’année» au Wilton's Music Hall, à Londres. Cet événement a été organisé par «Cats Protection», une association dédiée au sauvetage et à la prise en charge des chats errants.

Crédit Photo : PA Media

Comme le précise BBC News, Zebby fait le bonheur de Genevieve Moss, une Britannique de 66 ans qui réside dans le Derbyshire. Tout au long de la journée, il aide sa maîtresse à «entendre».

En d’autres termes, il tapote le bras de Genevieve lorsque le téléphone sonne ou quand quelqu’un frappe à la porte : «Sans mon appareil auditif, je n'entends rien, mais Zebby est là pour m’aider», a indiqué la sexagénaire au site d’information.

Avant d’ajouter : «Il vient me tapoter quand le téléphone sonne, je peux alors mettre mon appareil auditif et mon haut-parleur et prendre l’appel(…) La nuit, s’il y a un bruit inhabituel, il me donne un coup sur la tête pour me réveiller et m’avertir».

Crédit Photo : PA Media

Mais ce n’est pas tout ! Le matou au pelage noir et blanc ramasse également le courrier de sa maîtresse sur le paillasson et le porte dans sa bouche jusqu'à sa chambre. Enfin, il lui apporte aussi ses pantoufles.

Genevieve a déclaré qu’elle «ne pouvait pas imaginer la vie sans Zebby» et qu’elle était «aux anges».

Crédit Photo : PA Media

Une récompense entièrement méritée

Zebby, qui n’a reçu aucune formation particulière, a été choisi parmi des milliers d’animaux de compagnie comme grand gagnant des National Cat Awards. Il était également l’un des quatre finalistes dans la catégorie «Family Fur-ever» et a gagné après un vote du public.

Il a ensuite été couronné «chat de l’année» par un panel de célébrités et d'experts, dont l'ancien footballeur international David Seaman et le Dr Scott Miller, vétérinaire et personnalité TV.

«Je suis très fière de Zebby, qui a montré au monde entier à quel point les chats peuvent être intuitifs et attentionnés (…)», a déclaré la propriétaire de l’animal.«Zebby est très spécial, je n’ai jamais connu un chat comme lui».

Crédit Photo : PA Media

Sans réelle surprise, le quadrupède et sa maîtresse ont développé une relation unique : «Il adore être près de moi (…) Nous avons des liens très étroits. Vivre seule et être sourde signifie que la vie peut être solitaire, mais pas avec Zebby, c’est mon héros».

Le chat a remporté un trophée et un lot comprenant un bon d’achat de 200 livres sterling (environ 230,70 euros) dans une animalerie.

«Dès que nous avons lu son formulaire d’inscription, nous avons su que Zebby avait quelque chose de spécial. Il est clairement dévoué à Genevieve, et leur histoire met en lumière le lien puissant qui existe entre les humains et leurs chats», a confié Ashley Fryer, organisatrice de la compétition.