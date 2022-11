Les retrouvailles émouvantes d'un chien volé en pleine rue pendant que son maître était en train de faire un malaise

En Angleterre, un homme dont le chien avait été volé en pleine rue alors qu'il était victime d'un malaise, a retrouvé son animal de compagnie sain et sauf.

Joel Banks, un Londonien âgé de 33 ans, a vécu un véritable cauchemar dans la soirée du 8 novembre dernier. Alors qu’il promenait son chien Ghost (Fantôme en français, ndlr) dans le sud-est de capitale anglaise, il s’est effondré en pleine rue.

Par chance, un passant ayant été témoin de la scène a alerté les secours, et une ambulance a été dépêchée sur les lieux. Le jeune homme a été pris en charge très rapidement avant d’être transféré à l’hôpital.

Crédit Photo : Jam Press

C’est dans ce contexte que sa boule de poils d’un an a été volée par deux individus sans scrupule. En effet, ces derniers ont affirmé aux ambulanciers qu’ils connaissaient le propriétaire de l’animal et qu’ils s’occuperaient de Ghost.

Comme le précise le quotidien Metro, le duo de malfrats a emmené le toutou dans un pub avant de le vendre pour la somme de 120 livres (environ 140 euros).

Le chien volé en pleine rue retrouve son maître

Le lendemain, Joel Banks a reçu un énorme choc lorsque personne n’a pu lui dire où était son chien. Face à l’urgence de la situation, le Britannique et sa compagne ont publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux dans l’espoir de le retrouver.

Par miracle, l’homme qui avait acheté le quadrupède a eu vent de l’histoire grâce aux informations locales. Il s’est empressé de contacter le trentenaire pour lui rendre le canidé, dont la valeur est estimée à 5000 livres (environ 5800 euros).

Crédit Photo : Jam Press

«Nous avons reçu un appel d’un homme qui avait acheté le chien dans un pub de Sydenham pour seulement 120 livres il y a trois jours. Après avoir vu les informations concernant Ghost, il nous a contactés pour organiser un échange»,a indiqué Joel à la presse.

Avant d’ajouter : «La rencontre s’est très bien déroulée, et Ghost est maintenant sain et sauf à la maison(…) Il a perdu un peu de poids, et il est très angoissé et effrayé. Mais il se repose sur son lit avec ses couvertures et ses jouets».

Le Metropolitan Police a ouvert une enquête pour arrêter les coupables.