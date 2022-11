Après la disparition de leur maman, ce rapace mâle a pris son rôle pour sauver ses petits, un comportement rarissime

En Angleterre, un rapace mâle a été observé en train de prendre soin de ses petits après la disparition de la mère. Un comportement rarissime qui ne manquera pas de vous émouvoir.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Robert E Fuller est un artiste et photographe animalier basé en Angleterre. Celui qui est suivi par 520 000 abonnés sur YouTube a installé des caméras sur sa propriété pour observer la faune sauvage et locale, précise le magazine Geo.

À voir aussi

Une famille de rapaces pas comme les autres

Une chose est sûre, le Britannique s’occupe avec attention de ses bêtes. Récemment, il a fait tout son possible pour aider une famille de crécerelles en proie au départ soudain de la mère, une semaine après la naissance des petits.

«Un soir après minuit, la femelle a quitté le nid sans jamais revenir. Elle avait beaucoup de soucis avec les chouettes hulottes, mais ce sont des choses assez normales. On ne sait donc pas ce qui lui est arrivé», a expliqué Robert.

Crédit Photo : Robert E Fuller / YouTube

Le hic ? Les oisillons âgés de quelques jours avaient besoin de leur mère pour s’alimenter. Chez cette espèce de rapaces, c’est le mâle qui chasse et apporte les proies dans le nid. De son côté, la femelle déchiquette la nourriture pour ses petits.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le papa oiseau ne savait comment s’y prendre après la disparition de la maman : «Il n’arrêtait pas d’apporter de petits rongeurs qui s’entassaient dans le nid. Il avait l’air complètement perdu. Il allait à l’extérieur du nid pour appeler la femelle, en vain».

Crédit Photo : Robert E Fuller / YouTube

Le mâle remplace la maman disparue

Face à cette situation, Robert n’a pas hésité à lui donner un léger coup de pouce : «Quand le mâle n’était pas là, j’allais hacher la nourriture et nourrir les petits. Mais je les laissais légèrement affamés pour qu’ils demandent au mâle plus de nourriture dans l’espoir que cela le stimule», confie le photographe.

Avant d’ajouter : «À ce stade-là, il n’y avait que trois oisillons dans le nid. J’avais pris les trois autres chez moi, les plus faibles pour m’occuper d’eux». Par chance, sa technique a porté ses fruits puisque le rapace a finalement endossé le rôle de la maman pour s’occuper de ses nouveau-nés.

Crédit Photo : Robert E Fuller / YouTube

«Il a vu l’un de ses petits avaler tout rond un lézard entier. Une petite lumière s’est allumée dans sa tête : plus tard dans l’après-midi, il a commencé à déchirer la nourriture et nourrir les bébés. Mais il était très impatient. Il leur a donné quelques petites bouchées avant de se précipiter dehors». Aussi surprenant que cela puisse paraître, le papa rapace est devenu plus familier avec cette technique. Mais ce n’est pas tout ! Il a également été aperçu en train de couver sa progéniture.

Crédit Photo : Robert E Fuller / YouTube

«Voir ce mâle jouer le rôle de la femelle, en plus de son propre rôle, c'était quelque chose d’incroyable», s’émerveille Robert. À noter que les six oisillons ont tous quitté le nid pour prendre leur indépendance.