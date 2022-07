Voici Richie, un Maine Coon devenu une superstar sur Instagram grâce à son poil atypique

C’est bien connu : nos amis les chats sont les rois du réseau social Instagram, et ce n’est pas Richie qui oserait dire le contraire. Le Maine Coon est devenu une véritable célébrité grâce à son physique à couper le souffle.

Sa bouille ne vous dit peut-être rien, mais Richie le Maine Coon est une superstar sur les réseaux sociaux. En effet, le matou est suivi par 146 000 abonnés sur son compte Instagram. Il faut dire que son pelage atypique et soyeux ne passe pas inaperçu.

Crédit Photo : richie_the_mainecoon / Instagram

Le Maine Coon est très populaire sur le Net

Le félin âgé d’un an fait le bonheur d’Adriana Piraino, une maquilleuse qui vit en Europe. Dans un entretien accordé au magazine Newsweek, la jeune femme explique que son chat est né à la Chatterie du mont d’Even (France).

À l’époque, la fourrure du chat - alors âgé de quatre mois - était déjà impressionnante. Aujourd’hui, Richie arbore un poil volumineux et un magnifique masque noir sur le visage, qui rappelle le costume de Batman.

À l’instar de nombreux propriétaires d’animaux, Adriana partage les aventures de son compagnon à quatre pattes sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la particularité physique du Maine Coon a attiré des centaines de milliers de followers.

« Richie avait déjà beaucoup de poils à cet âge. Mais les gens ont commencé à s’intéresser à lui lorsqu’il a développé son manteau. Sa fourrure a poussé en quelques jours. Comme un manteau autour de lui, il s’est transformé en un animal aussi étrange que mignon. Il a commencé à devenir viral sur les médias sociaux. Les gens sont devenus fous de lui », a confié la makeup artist au site d’information.

Un chat gentil et attachant

Selon ses dires, Richie est un félin de couleur « black smoke ». Cette robe comprend des nuances de bleu, de rouge et de crème. Outre son physique de rêve, la boule de poils est dotée d’une personnalité attachante : « Intelligent, curieux et joueur comme un chat-chien. Il me suit partout, je travaille à la maison, il est mon compagnon de vie. Il adore les gens comme il adore les bébés ».

Toujours selon les dires d’Adriana, le quadrupède grandit à la vitesse de l’éclair : « Comme mes followers, je suis stupéfaite de voir à quel point Richie a grandi. Je n’ai jamais vu un chat comme ça avant. Les gens me posent beaucoup de questions, mais je ne sais pas exactement comment et pourquoi Richie est comme ça. Maintenant, mon vétérinaire reconnaît Richie comme une pop star. Les vétérinaires l’étudient. Je pense qu’il est le seul Maine Coon avec un tel poil ».