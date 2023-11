Après avoir perdu ses petits, une chienne errante adopte une portée de chiots orphelins dans un refuge

Aux États-Unis, une chienne errante n’a pas hésité à adopter une portée de chiots orphelins et affamés dans un refuge animalier.

Nova est une chienne errante qui a passé quelque temps dans les rues du comté de Fort Bend, au Texas (États-Unis). Fin octobre, sa route a croisé celle d’une femme au grand cœur, qui a décidé de prendre soin d’elle.

Comme le précise le magazine People, Nova venait de mettre bas car elle avait des montées de lait. Hélas, ses petits étaient introuvables. Quelques jours plus tard, une autre personne a trouvé une portée de chiots abandonnés près d’un lotissement. Elle s’est empressée de les confier à un refuge animalier local.

Crédit Photo : Twitter

Et les pauvres toutous étaient affamés : «Ils étaient minuscules et avaient besoin d’être nourris au biberon le plus rapidement possible », explique Rene Vasquez, la directrice du service animalier de l’organisme.

Face à cette situation, l’association a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux afin de trouver des volontaires pour accueillir et nourrir les bébés chiens au biberon vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Par chance, la femme qui a recueilli Nova est tombée sur cette annonce. Elle a décidé de contacter le refuge. Cette dernière a proposé d’amener la chienne pour qu’elle puisse allaiter les chiots. De son côté, l’établissement a accepté de tenter l’expérience.

La chienne adopte les petits toutous orphelins

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le refuge a fait le bon choix. Dès leur première rencontre, les petits pensionnaires et Nova ont noué des liens très forts, pour le plus grand bonheur du personnel :

«Nova était si heureuse de voir les chiots ! Elle s’est tout de suite attachée à eux, et les chiots étaient contents d’avoir une maman et de la nourriture», raconte Rene Vasquez.

Les chiots abandonnés ne sont pas les chiots biologiques de Nova. Pourtant, la chienne les considère comme ses propres petits. Les animaux minuscules, qui ont désormais le ventre plein, adorent se blottir contre leur nouvelle maman pour se réchauffer.

«C’est une excellente nouvelle car il est parfois difficile de trouver des biberons et des familles d’accueil lorsque les chiots ou les chatons sont si petits».

Crédit Photo : Twitter

Pour le moment, le groupe canin vit dans une famille d’accueil. Cette dernière prévoit d’ailleurs d'adopter Nova une fois que les chiots seront sevrés.

«Les chiots resteront avec Nova jusqu'à ce qu'ils soient sevrés, puis nous commencerons à leur chercher un foyer. Ils seront également vaccinés, équipés d’une puce électronique et soignés avant de rejoindre leur nouvelle maison», précise l’organisation.