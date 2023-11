Après 3 ans passés dans un refuge, cette chienne a enfin trouvé une famille

Tessy est une chienne âgée de 5 ans qui a passé près de 3 ans dans un refuge. Après une si longue attente, elle a finalement été adoptée par un couple aimant.

Tessy est un Labrador retriever noir âgé de 5 ans. Cette chienne est arrivée pour la première fois au refuge “Humane Animal Partners”, aux États-Unis, en janvier 2021. Pendant sa première année au refuge, Tessy a ensuite été adoptée deux fois. Cependant, tous ses propriétaires sont revenus avec elle, incapables de s’en occuper.

“Le fait d’avoir été adoptée deux fois et de revenir a développé des comportements de peur chez cette chienne. Peu de gens étaient capables de la gérer, en particulier au cours de la première année”, a expliqué Leigh McKinley, dresseuse de chiens et directrice du refuge.

Avec l’aide des dresseurs et des membres du refuge, Tessy a peu à peu réussi à surmonter ses peurs. Les dresseurs ont transformé les sentiments négatifs de la chienne en positif en associant certains comportements à des friandises. Auparavant, Tessy avait peur des chiens mais maintenant, elle se montre avenante et curieuse. Au total, les dresseurs ont travaillé avec la chienne pendant plus de deux ans pour améliorer son comportement. Tessy a passé 1007 jours au refuge, soit près de 3 ans.

La chienne a été adoptée

Tessy a finalement été adoptée le 20 octobre dernier par Jeanine Walker-Porter et Jeff Bush. Ce couple souhaitait adopter un chien et a entendu parler de l’histoire de Tessy lors d’un festival dans son quartier. En apprenant son histoire, Jeanine a tout de suite été attirée par la chienne.

“Son histoire m’a brisé le cœur. Le premier jour où je l’ai vue, son sourire, ses photos, je me suis dit : “Elle est faite pour moi”, a-t-elle expliqué.

Quand le couple a rencontré Tessy pour la première fois, le coup de foudre a été immédiat. Jeanine et Jeff ont su que c’était cette chienne qu’ils voulaient adopter.

“C’était une adoption tellement émouvante parce que Tessy était notre chienne pendant presque trois ans. Voir cette transformation au cours des années et la voir maintenant si heureuse dans un foyer aimant comme tout chien devrait l’être, c’est tout simplement merveilleux”, a déclaré Leigh McKinley, émue.

Crédit photo : Humane Animal Partners

Après près de 3 ans d’attente au refuge, Tessy a enfin trouvé une famille aimante. Elle s’est installée dans sa nouvelle maison. Aujourd’hui, elle profite des plaisirs de la vie et elle adore se promener, aller à la plage, recevoir des friandises et jouer avec ses nouveaux jouets.

“Tessy apporte beaucoup d’amour et de joie dans notre vie. Elle représente tout pour moi. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans elle. Chaque créature vivante mérite une chance dans ce monde et il y a tellement de compagnons aimants qui attendent juste que leur foyer s’ouvre à eux. Même s’ils peuvent être un peu nerveux au début, donnez-leur une chance car ce sont des compagnons fidèles et ils tomberont amoureux de vous, et ils deviendront très importants pour vous”, a confié Jeanine, qui espère que son histoire incitera d’autres personnes à adopter des animaux issus de refuges.