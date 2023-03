Cette chienne a accouché pendant 27 heures et a donné naissance à un nombre de chiots hallucinant

Aux États-Unis, une chienne a eu une portée extraordinaire puisqu’elle a donné naissance à 21 chiots, en 27 heures de travail.

Namine est un Dogue Allemand âgé de 2 ans. Mercredi 22 mars, la chienne a fait un travail remarquable puisqu’elle a donné naissance… à 21 chiots ! Son accouchement a duré 27 heures, soit plus d’une journée entière.

Sa propriétaire, Tanya Dubbs, s’attendait à ce que la portée de la chienne soit importante, mais elle ne pensait pas accueillir autant de chiots. Elle pensait que Namine donnerait naissance à environ 13 ou 14 petits et n’aurait jamais imaginé en voir 21.

Crédit photo : WVVA

“Nous étions arrivées au nombre de 16, et puis elle en a eu un autre. J’étais assise sur le lit, la chienne à côté de moi, et je parlais à un de mes amis quand j’ai entendu un jet de liquide. J’ai regardé, et j’ai vu que nous avions un autre chiot”, a expliqué Tanya.

Une portée de 21 chiots

Malheureusement, deux chiots sont décédés peu de temps après leur naissance. Le Dogue Allemand est réputé pour être l’une des plus grandes races de chiens. Sa portée varie de 1 à 12 chiots car les grandes races de chien ont plus de bébés que les petites.

La chienne Namine est une vraie survivante. L’année dernière, elle a été heurtée par un camion après être sortie de la maison et a été blessée aux côtes et à l'œil. Le vétérinaire a dû intervenir pendant 16 heures pour soigner toutes ses blessures. Un an plus tard, Namine a fait un nouvel effort pour donner naissance à tous ces chiots, une preuve supplémentaire du courage de la chienne.

Crédit photo : WVVA

Bien que cette portée soit extraordinaire, Namine n’a pas battu le record du monde du plus grand nombre de chiots mis au monde en une seule portée. Celui-ci est détenu par Tia, un Dogue Napolitain, qui a donné naissance à 24 chiots en 2004.

Tanya envisage de vendre les chiots une fois qu’ils seront sevrés. L’argent qu’elle gagnera en vendant les petits sera reversé au refuge pour animaux du comté de Tazewell.