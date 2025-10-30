Des collégiens marchent 2 km pour prendre une dernière photo avec un camarade de classe mourant, il décède le lendemain

En Chine, des lycéens ont eu un geste bouleversant envers leur camarade de classe en fin de vie.

Il y a quelques mois, une photo symbolique a ému la Chine. Celle-ci montre des élèves prenant la pose avec leur camarade de classe mourant. Les faits remontent au 17 mai 2025.

Ce jour-là, plus de 50 collégiens de Yilong, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, ont marché plus de deux kilomètres depuis leur établissement scolaire pour se rendre à l’hôpital.

Accompagnés de leurs professeurs, les adolescents ont parcouru cette distance pour prendre une photo de fin d’études spéciale avec leur camarade de classe alité, Ren Junjie, 15 ans.

Crédit Photo : QQ.com

Le patient avait été diagnostiqué l'année dernière d'un lymphome non hodgkinien, un cancer du système immunitaire, et avait quitté l'école pour pouvoir se faire soigner.

Au cours de cette période, le jeune garçon avait emménagé dans une autre commune pour bénéficier d’un meilleur traitement, mais avait récemment été transféré à l’hôpital de sa ville natale.

Une photo de classe symbolique

Bien que cela se soit passé seulement un mois avant les examens d'entrée au lycée, le père de Ren a déclaré que tous les camarades de classe de son fils étaient venus lorsque le professeur avait suggéré l'idée de la photo de groupe.

Selon ses dires, plusieurs élèves ont aidé Ren à enfiler son uniforme scolaire. Grâce à ses amis, il a réussi à se déplacer jusqu’au parc de la clinique, avant de prendre la photo.

Crédit Photo : QQ.com

Le patient a également reçu des messages d’encouragement, ainsi que des cadeaux, notamment un ballon de basket sur lequel était inscrit son prénom.

Un membre de la famille de Ren a publié des clichés immortalisant cette journée remplie d'émotions, remerciant les élèves et les enseignants de se soucier de Ren et leur souhaitant bonne chance pour leurs examens.

Crédit Photo : QQ.com

Les internautes bouleversés

Malheureusement, Ren s’est éteint le lendemain. Ce dernier est décédé à 4 heures du matin, un mois avant son 16e anniversaire.

Sans réelle surprise, cette histoire racontée sur les réseaux sociaux a bouleversé de nombreux internautes.

Une personne a écrit :

« Sur la dernière photo de groupe de sa vie, il était entouré des meilleurs camarades de classe et professeurs du monde ».

Une autre a indiqué :

« Il est parti au ciel le lendemain de la photo de groupe. Peut-être s'était-il accroché à la vie pour vivre ce moment précieux ».

Une troisième a commenté :