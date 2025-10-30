Des collégiens marchent 2 km pour prendre une dernière photo avec un camarade de classe mourant, il décède le lendemain

Par |

Photo de classe

En Chine, des lycéens ont eu un geste bouleversant envers leur camarade de classe en fin de vie.

Il y a quelques mois, une photo symbolique a ému la Chine. Celle-ci montre des élèves prenant la pose avec leur camarade de classe mourant. Les faits remontent au 17 mai 2025.

Ce jour-là, plus de 50 collégiens de Yilong, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, ont marché plus de deux kilomètres depuis leur établissement scolaire pour se rendre à l’hôpital.

Accompagnés de leurs professeurs, les adolescents ont parcouru cette distance pour prendre une photo de fin d’études spéciale avec leur camarade de classe alité, Ren Junjie, 15 ans.

Ren JunjieCrédit Photo : QQ.com

Le patient avait été diagnostiqué l'année dernière d'un lymphome non hodgkinien, un cancer du système immunitaire, et avait quitté l'école pour pouvoir se faire soigner.

Au cours de cette période, le jeune garçon avait emménagé dans une autre commune pour bénéficier d’un meilleur traitement, mais avait récemment été transféré à l’hôpital de sa ville natale.

Une photo de classe symbolique

Bien que cela se soit passé seulement un mois avant les examens d'entrée au lycée, le père de Ren a déclaré que tous les camarades de classe de son fils étaient venus lorsque le professeur avait suggéré l'idée de la photo de groupe.

Selon ses dires, plusieurs élèves ont aidé Ren à enfiler son uniforme scolaire. Grâce à ses amis, il a réussi à se déplacer jusqu’au parc de la clinique, avant de prendre la photo.

Photo de classeCrédit Photo : QQ.com

Le patient a également reçu des messages d’encouragement, ainsi que des cadeaux, notamment un ballon de basket sur lequel était inscrit son prénom.

Un membre de la famille de Ren a publié des clichés immortalisant cette journée remplie d'émotions, remerciant les élèves et les enseignants de se soucier de Ren et leur souhaitant bonne chance pour leurs examens.

Ballon de basket offert à Ren JunjieCrédit Photo : QQ.com

Les internautes bouleversés

Malheureusement, Ren s’est éteint le lendemain. Ce dernier est décédé à 4 heures du matin, un mois avant son 16e anniversaire.

Sans réelle surprise, cette histoire racontée sur les réseaux sociaux a bouleversé de nombreux internautes.

Une personne a écrit :

« Sur la dernière photo de groupe de sa vie, il était entouré des meilleurs camarades de classe et professeurs du monde ».

Une autre a indiqué :

« Il est parti au ciel le lendemain de la photo de groupe. Peut-être s'était-il accroché à la vie pour vivre ce moment précieux ».

Une troisième a commenté :

« Dans sa prochaine vie, il sera un enfant en bonne santé et heureux ».

Source : SCMP
Suivez nous sur Google News
Hopital Photo

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Une chirurgienne sur le point d'opérer
Une neurochirurgienne laisse sa fille 12 ans percer le crâne d'une patiente « seule et sans aide »
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot hospitalisée depuis trois semaines dans “un état préoccupant”
Nathan Rimmington
Il engloutit 3 kilos de bonbons en trois jours et ce qui devait arriver... arriva
Des sièges pour attendre aux urgences
Elle se suicide aux urgences après avoir attendu pendant 2 jours d'être prise en charge
Capture d'écran montrant la fillette avec le couteau planté dans son crâne
Elle plante un couteau dans la tête de sa fille de 3 ans, son explication est hallucinante